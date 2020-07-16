روند صعودی ابتلا به کرونا در استان البرز/ مردم همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین ستاد مدیریت مقابله با کرونای استان البرز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی مبتلایان به بیماری کرونا، گفت: در صورت عدم همراهی و همکاری مردم شاهد وضعیت نامطلوبی در استان خواهیم بود.

علی درویش پور گفت: متأسفانه بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی البرز طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد مبتلایان و بستری‌ها بالا بوده و با سیر صعودی این بیماری مواجه هستیم.

وی افزود: استاندار البرز به عنوان رئیس ستاد کرونای استان از وضعیت موجود به شدت نگران است و تمهیدات لازم را در خصوص کنترل این بیماری اتخاذ کرده و دستورات لازم را به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اعلام کرده است.

کوتاهی در اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا توبیخ دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه بر اساس دستور استاندار البرز با هرگونه اهمال و کوتاهی مدیران برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: از جمله تمهیدات اندیشیده شده تشدید نظارت‌ها بر اصناف و ادارات استان به عنوان کانون‌های پرتراکم شهری است که باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی یاری‌گر مسئولان در امر مبارزه و کنترل شیوع بیماری باشند.

درویش پور تاکید کرد: تا مادامی که همراهی و مشارکت مردم در کنار تدابیر مسئولان نباشد قادر نخواهیم بود بر این بیماری که تاکنون درمانی برای آن یافت نشده است، فائق آییم.

وی اضافه کرد: هماهنگی با بانک‌های استان در خصوص پذیرش کارت‌های ملی قدیمی به منظور جلوگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان دولت، تشدید نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی، ادارات، اصناف، مراکز تفریحی و اقامتی و غیره از جمله تدابیر اندیشیده در خصوص کاهش میزان ابتلای شهروندان به کرونا است که امیدواریم در کنار همراهی مردم شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.