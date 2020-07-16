به گزارش خبرنگار مهر، وحید رجایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه اشتغال، تأمین اجتماعی، بهزیستی و آموزش فنی و حرفهای گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه معضل بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی است، اظهار داشت: توجه ویژه به اشتغال جوانان در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد نقش مؤثری خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم داشتن مهارت برای ورود به فضای کسبوکار بیان کرد: مهارتآموزی و شرکت در دورههای آموزشی فنی و حرفهای راهگشای مشکل بیکاری در جامعه است و برای ورود به بازار کار بسترهای لازم برای فراگیری مهارتهای اولیه و پایهای از طریق مراکز آموزش فنی حرفهای فراهم میشود.
فرماندار گرمسار کسب یک مهارت توسط هر عضو جامعه را ضروری دانست و افزود: در راستای توسعه آموزشهای مهارتی باید مباحث اطلاعرسانی و جلب مشارکت برای آموزش گسترشیافته تا عموم مردم بتوانند از امکانات آموزشی مراکز آموزش فنی حرفهای استفاده کنند.
رجایی با اشاره به اینکه رمز نجات اقتصاد کشور توجه به زنجیره چرخهی تولید در شهرکهای صنعتی است، یادآور شد: ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی گرمسار بسیار مطلوب است و باوجود شهرکهای صنعتی متعدد، این شهرستان دارای بافتهای صنعتی توانمندی است که میتوان از این ظرفیت برای افزایش اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره برد.
وی با تأکید بر اینکه زمینهسازی برای ایجاد سرمایهگذاری باعث تقویت بنیه اقتصادی شهری و روستایی میشود، خاطرنشان کرد: این امر میتواند تأثیر زیادی بر روند اشتغالزایی و توسعه فضای کسبوکار در جامعه داشته باشد.
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