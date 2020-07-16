جلوگیری از برگزاری۳مجلس در کرمان/پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد فدایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: در حال حاضر در جمع مدیران با اظهارنظرهای مواجه هستیم که مبتنی بر علم و تحقیق نیست که موجب مشکلات و ایجاد نگرانی‌های در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه در قرآن گفته شده جایی که علم ندارید تبعیت نکنید، افزود: در مورد چیزی که علم و باور ندارید اظهار نظر نکنید زیرا اظهار نظر بدون تحقیق و علم موجب می‌شود تا اعتماد عمومی از بین برود که ضرر بزرگی است.

زمان رجزخوانی نیست؛ عمل کنید

استاندار کرمان گفت: اکنون زمان شعار دادن و رجزخوانی نیست و زمان عمل است باید صحبت‌های کارشناسانه و علمی داشته باشیم و بر اساس آن‌ها عمل کنیم.

فدایی گفت: در راستای تصمیم گیری برای حل مشکلات مردم باید با نظرات کارشناسانه و عالمانه کار را دنبال کنیم ضمن اینکه در این راه با مشکلاتی در سیستم اجرایی یا مسائل اقتصادی و … روبه رو هستیم و مشکلات در کشور وجود داشته و مربوط به الان نیست و در این رابطه نباید قضاوتی عجولانه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری و توسعه در استان اهمیت جدی دارد ضمن اینکه اشتغال و تولید اولویت اصلی ما است که باید در راستای رفع موانع تولید و اشتغال تلاش کنیم.

فدایی یادآور شد: مبنای هر تصمیم مدیریتی و سیاسی در استان باید اشتغال، تولید و سرعت عمل باشد که بنده نسبت به این موارد تعصب دارم و پس از این‌ها نظرات کارشناسی، مهارت، تجربه و علم اهمیت دارند.

ضعف مدیران مانع کارها در استان کرمان نمی‌شود

وی ابراز داشت: اطمینان می‌دهم که در استان هیچ کاری به دلیل ضعف مدیر معطل نمی‌ماند و اگر جایی احساس کنم اشکال وجود دارد به وزیر مربوطه انتقال می‌دهم و اگر مشکل حل نشد کار به وزارتخانه خواهد کشید و مدیر مربوطه تغییر می‌کند.

استاندار کرمان گفت در مدت پایانی دولت اصل بر این است که تغییر ایجاد نکنیم مگر در جایی که ضرورت داشته باشد زیرا تغییر در این بازه زمانی موجب کند شدن کارها خواهد شد.

فدایی ادامه داد: مدیران باید همسو با دولت پیش روند و دولت را قبول داشته باشند مدیر باید کارایی، انگیزه کار و برنامه داشته باشد و دارای سلامت نفس و مورد اطمینان باشد.

وی بیان داشت: مدیران استان باید دقت داشته باشند که تغییرات در شهرستان‌ها را با فرمانداران هماهنگ کنند.

استاندار کرمان در بخشی از سخنان خود به وضعیت شیوع کرونا در استان کرمان اشاره کرد و افزود: در ابتدای شیوع بیماری امکانات و تخت‌های بیمارستانی محدود بود برای همین مدارس، دانشگاه و بازار تعطیل شد و ورودی شهرها را کنترل کردیم و موفق هم بودیم اما با فراهم شدن امکانات، موارد و لوازم بهداشتی دیگر تعطیلی معنا ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست ما رعایت پروتکل‌های بهداشتی است که با جدیت و حساسیت آن را دنبال می‌کنیم.

جلوگیری از برگزاری ۳ مجلس در کرمان

استاندار کرمان به مصوبات استاد کرونا در زمینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی اشاره کرد و یادآور شد: تالارهای استان باید با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند ضمن اینکه برای هر تالار یک ناظر گذاشته شده تا در صورت رعایت نکردن ضوابط نسبت به پلمب تالار اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته به سه منزل وارد شدیم و مجالس را تعطیل کردیم ابراز داشت: در راستای جلوگیری از مراسم عزا و عروسی در منازل گشت بهداشتی ویژه کووید ۱۹ تشکیل شده که در صورت نیاز با حکم قضائی وارد منازل خواهد شد و مراسم را تعطیل می‌کنند.

فدایی اظهار داشت: در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برخورد با تجمعات بسیار جدی هستیم ضمن اینکه امیدواریم با رعایت همه موارد شاهد کاهش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در استان باشیم.

وی یادآور شد: معتقدم که در راستای حل مشکل کرونا باید همه به پروتکل‌های بهداشتی عمل کنیم و با فرض اینکه هم ما و هم طرف مقابل کرونا دارد ماسک بزنیم و فاصله را رعایت کنیم.