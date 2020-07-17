به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این دوربین کوچک و سبک به صورت بی سیم و از راه دور کنترل می‌شود و علاوه بر ضبط ویدئو قادر به عکاسی از محیط اطراف خود نیز هست و این تصاویر و ویدئوها را با بلوتوث برای گوشی‌های هوشمند ارسال می‌کند.

عکس‌های این دوربین به صورت سیاه و سفید تهیه می‌شوند و دقت آنها ۱۶۰ در ۱۲۰ پیکسل است. همچنین تعداد فریم‌های ویدئویی ارسالی از طریق این دوربین در هر ثانیه از یک تا پنج فریم متغیر است. علت این کاهش کیفیت، ساده سازی دوربین مذکور و استفاده از سخت افزارهای اولیه و سبک به منظور ممکن کردن نصب آن بر روی بدن حشرات بوده است.

وزن کل کیت دوربین مذکور ۲۴۸ میلی گرم است و با استفاده از این دوربین سبک و کم مصرف می‌توان اطلاعات دست اولی از دنیای حشرات و رازهای طبیعت به دست آورد که در حالت عادی قابل دسترس نیست.

دوربین یادشده از طریق یک بازوی مکانیکی کوچک و قابل تنظیم به بدن حشرات وصل می‌شود که تا ۶۰ درجه قابلیت جابجایی و تغییر دارد.