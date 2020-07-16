پاسخگوی اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی‌نژاد گفت: وزارت ورزش پاسخگوی چگونگی روند اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال نیست. براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال وزیر و معاونش حق حضور در مجامع را ندارد در چنین شرایطی ما نمی توانیم پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: هرچند حیدر بهاروند، نبی و مسئول کمیته حقوقی توضیحاتی را دراین ارتباط ارائه داده اند. صمن اینکه جزئیات نیز به اعضای مجمع ارائه شده است و نقطه نظرات هم دراین خصوص بیان شده است.

معاون وزیر ورزش وجوانان خاطر نشان ساخت: رفت و برگشت ها انجام شده و تا آنجا که اطلاع داریم، فدراسیون فوتبال اصلاحات را به فیفا ارسال کرده و منتظر پاسخ آنها است.

وی در ادامه در خصوص رسانه‌ای شدن روند اصلاح اساسنامه با بیان اینکه مطالب تا جای ممکن برای رسانه ها و مردم بازگو شده است، گفت : فکر نمی کنم به صلاح باشد که تمامی مکاتبات فدراسیون منتشر شود در واقع همه نهادها این‌گونه هستند و ریز مکاتبات خود با نهادهادی بین‌المللی و داخلی را رسانه‌ای نمی‌کنند.

او درادامه سخنانش با بیان اینکه انجام مسائل مربوط به اساسنامه در حاشیه فعالیت‌های کلان فدراسیون در دست انجام است گفت: مسابقات لیگ درحال برگزاری است. مربی هم انتخاب شده و امورجاری در دست پیگیری است و در این ارتباط نگرانی خاصی وجود ندارد .

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با تاکید بر شفاف سازی این نکته را مورد توجه قرار داد که مصالح ملی باید در تمامی امور با دقت به عنوان یک اصل پذیرفته شود.