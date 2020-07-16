۲۷۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های کردستان بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضاعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های استان کردستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان کردستان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان سنندج دارای بیشترین بیمار مبتلا به کرونا است، عنوان کرد: هم‌اکنون در بیمارستان توحید سنندج ۱۱۶ نفر، بعثت سنندج چهار نفر و کوثر سنندج ۳۳ نفر بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در حال حاضر در امام خمینی (ره) سقز ۲۷ نفر، بوعلی مریوان یک نفر، فجر مریوان ۳۱ نفر، شهید بهشتی قروه ۱۳ نفر، امام حسین (ع) بیجار ۱۲ نفر، بیمارستان سینای کامیاران ۱۵ نفر، امام خمینی (ره) دیواندره ۲ نفر، رازی بانه ۱۲ نفر، شهدای دهگلان ۳ نفر و صلاح‌الدین بانه ۳ نفر و شهید چمران سروآباد۲ نفر بستری هستند.

وی با اشاره به روند شناسایی بیماران جدید کرونایی در استان کردستان تا ظهر امروز شنبه، عنوان کرد: ۶۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون در استان کردستان شناسایی شده اند.

رضاعی به وضعیت بیماران بدحال در بیمارستان‌های سطح استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون ۷۱ نفر بیمار مبتلا به کرونا در بخش ویژه (آی. سی.یو) بستری هستند.

وی از مرگ ۶ بیمار دیگر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در استان کردستان از ابتدا تاکنون را ۳۶۶ نفر عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تا ظهر امروز ۷۲ نفر در سقز، ۱۲۴ نفر در سنندج، ۲۷ نفر در قروه، ۲۹ نفر در بانه، ۱۹ نفر در مریوان، ۲۵ نفر در بیجار، ۳۶ نفر در کامیاران، ۲۴ نفر در دیواندره و ۱۰ نفر در دهگلان جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به نظارت دانشگاه علوم پزشکی بر دفن افراد فوت شده به‌دلیل ابتلاء به ویروس کرونا، بیان کرد: همه موارد به‌صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط دفن شده‌اند.

رضاعی خطاب به مردم استان کردستان گفت: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینه را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این‌صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.