احیای ۵۶ واحد راکد استان قزوین با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی روز پنجشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان قزوین که به همراه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت صورت گرفت اظهار داشت: خوشبختانه استان قزوین به دلیل نزدیکی به تهران و قرار گرفتن در شعاع ۱۲۰ کیلومتری خارج از محدوده پایتخت از ظرفیت و جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت برخوردار است و باید بستر لازم برای پاسخگویی به متقاضیان را مهیا کنیم.

وی اضافه کرد: استان قزوین تقاضا محور است و اگر بتوانیم ظرفیت‌های مغفول مانده را فعال کنیم شرایط خوبی برای سرمایه گذاری و تولید جدید مهیا خواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان قزوین یادآور شد: در استان قزوین حدود ۵۶ واحد با اشتغال ۶ هزار نفر دچار رکود و وقفه شده و در سال جهش تولید که بهره گیری از همه ظرفیت‌ها در اولویت قرار دارد تلاش می‌کنیم ضمن شناسایی مشکلات این واحدها برای فعال شدن آنها اقدام کنیم.

افضلی گفت: همچنین ظرفیت ستاد تسهیل و سران سه قوه می‌تواند در روان سازی امور تولید مؤثر باشد و ما نیز در استفاده از این ظرفیت جدی هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد با استفاده مناسب از همه ظرفیت‌ها و تسهیل در امور تولیدکنندگان بتوان به تحقق شعار سال و جهش تولید کمک کرد.

