به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری مهدیشهر به میزبانی سالن جلسات این شهرستان ضمن بیان اینکه میبایست جهادی تمام نیروی خود را بر پروژههای اولویتدار در حال ساخت شهرستان متمرکز کنیم، ابراز داشت: علت ماندن این پروژهها از سنوات قبل عدم پیگیری، سو مدیریت و ضعف در کار بوده است.
وی ضمن بیان اینکه برخی جاها از اعتبارات درست استفادهنشده است، افزود: برخی طرحها نظیر اجرای پروژه فاضلاب زیرساختی و آیندهنگرانه است که میبایست مدیران شهرستان انجام آنها را نیز در اولویت قرار دهند.
نماینده مردم سرخه، سمنان و مهدیشهر در مجلس بابیان اینکه رویکرد آمریکا به سرکردگی ترامپ با همدستی اسرائیل و آل سعود برای ایجاد حداکثر فشار به ایران را باید درک کرد، ابراز داشت: وضعیت داخلی تحریمها در بحث بودجه اگرچه اثرگذار بود اما آنچه نیاز است میبایست همت کنیم داشتهها را بهینهسازی و برای برونرفت از بحران استفاده کنیم.
گلرو ضمن بیان اینکه برای گفتمان عدالت و دفاع از مظلوم هزینه میدهیم، تصریح کرد: درست است که مشکلات اعتباری و پولی ناشی از تحریم وجود دارد ولی باید بنیه قوی خود را در ابعاد مختلف شامل نیروی انسانی و غیره در نظر گرفت و از آن درست استفاده کرد.
وی ضمن بیان اینکه مشکل امروز در اقتصاد ناشی از ضعف و کژروی فرهنگی است، افزود: کار فرهنگی خوشسلیقه انجام نمیشود، فرهنگ اساس کار است و اگر اصلاح نشود آینده درخشانی نخواهیم داشت.
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