استاندار کردستان حادثه تروریستی در سروآباد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن مرادنیا در پیامی شهادت فرماندە حوزه بسیج شهدای اورامان و کارمند بخشداری را به عموم مردم کردستان و خانوادە آن عزیزان تبریک و تسلیت گفت.

در پیام استاندار کردستان آمده است: خبر شهادت دو تن از فرزندان این آب و خاک آقایان جمال کریمی فرماندە حوزه عملیاتی بسیج شهدای اورامان و محمد کرمی کارمند بخشداری کە در واقع شهدای امنیت و خدمت بە شمار می‌روند موجب تأثر و اندوە فراوان اینجانب شد.

در شرایطی کە کردستان با وجود تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی حاکم برکشور در راه طی کردن پله‌های توسعه است و تلاش همه مدیران و دلسوزان استان بستر سازی برای آوردن سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون برای ارتقا معیشت و سطح زندگی مردم است اقداماتی از این دست می‌تواند فضا را غبارآلود و مکدر کند، بی گمان جریاناتی که دست به اقدامات بزدلانه ای از این دست می‌زنند جز ویرانی و محرومیت دستاوردی برای کردستان نخواهند داشت.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اعمال شنیع و ضد انسانی، شهادت این دو عزیز را به عموم مردم متدین و آگاه استان و خانواده مکرم وداغدار آنان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و برایشان از بارگاه احدیت علو درجات مسالت می‌نمایم.

شامگاه چهارشنبه و در جریان وقوع یک اقدام تروریستی فرمانده حوزه بسیج اورامان و کارمند بخشداری این بخش توسط گروهک های ضد انقلاب به شهادت رسیدند.