به گزارش خبرنگار مهر، صمدالله محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: همه ما در مقابل مردم مسئولیم و باید به میزان مسئولیتی که بر عهده داریم پاسخگو باشیم.

وی با بیان این در شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند، افزود: انتظار داریم مسئولان به این مناطق توجه داشته باشند.

نماینده مردم بافت رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه انتخابیه اینجانب مشکلاتی وجود دارد از جمله مهاجرت بی رویه در این شهرستان‌ها به چشم می‌خورد ضمن اینکه اگر اراده جمعی باشد می‌توانیم از این مهاجرت جلوگیری کنیم و شرایط حضور مردم در شهرستان‌های خودشان را فراهم کنیم.

محمدی از جاده و نبود زیرساخت به عنوان دغدغه و مشکل مردم این شهرستان‌ها نام برد و گفت: از جمله دغدغه‌های این منطقه می‌توان به پروژه‌های نیمه‌تمام که برخی از آنها ۱۸ سال رها شده‌اند همچنین طرح‌هایی که آغاز شده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند، اشاره کرد.

وی تصریح کرد: نیاز ضروری شهرستان بافت راه‌آهن است ضمن اینکه سال‌هاست قول احداث راه‌آهن «سیرجان _ بافت» داده شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است در حالی که این طرح توجیه اقتصادی دارد.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از میراث فرهنگی می‌خواهیم که با توجه به ظرفیت‌های حوزه گردشگری و صنایع دستی این مناطق جایگاه شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه را مشخص کند و گزارشی در مورد فعالیت‌های آینده خود به ما ارائه کند.

محمدی گفت: ما مناطق زیبایی از جمله منطقه خبر در شهرستان بافت داریم همچنین دومین ظرفیت عشایر کشور به ما تعلق دارد و نیز انبار قلعه استان از جمله ظرفیت‌های شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه است که باید به آن توجه داشت.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که چاه‌های غیر مجاز در اختیار بعضی افراد قرار دارد و پلمب نمی‌شود اما در برخی نقاط مردم چاهک‌های آبا و اجدادی دارند که محل ارتزاق آنها است و در اختیار چند کشاورز قرار دارد که برای آنها مشکلاتی به وجود آمده و باید به آن توجه شود.