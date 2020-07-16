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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

با تایید فیفا؛

طلب گابریل از منبع درآمدهای پرسپولیس پرداخت شد

طلب گابریل از منبع درآمدهای پرسپولیس پرداخت شد

طلب بازیکن برزیلی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس از سوی فیفا پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، فیفا امروز با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که بدهی باشگاه پرسپولیس به فرناندو گابریل پرداخت شده است.

گابریل بازیکن برزیلی سابق سرخپوشان دی ماه گذشته با پرسپولیس توافق کرده و پیگیری مطالبات خود در فیفا را متوقف کرده بود. پس از آن باشگاه پرسپولیس از فیفا خواسته بود که بدهی این بازیکن از محل مطالباتش در فدراسیون بین‌المللی فوتبال پرداخت شود که این درخواست با موافقت فیفا مواجه شد و امروز هم به فدراسیون اعلام شد که پرداختی به گابریل انجام شده است.

کد مطلب 4975596

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