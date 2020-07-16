ماندنم به مدیران باشگاه بستگی دارد/بازی متفاوتی با پیکان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی در نشست خبری آنلاین قبل از مسابقه سایپا با پیکان درباره شرایط نارنجی پوشان گفت: خوشبختانه شرایط خوبی داریم. بعد از چهارماه تعطیلی، شروع خوبی داشتیم و در سه بازی از سه تیم بالای جدول امتیاز گرفتیم؛ تیم هایی که مدعی کسب سهمیه آسیایی هستند. در بازی آخر مقابل شهرخودرو هم از نظر فوتبالی، تیم بهتر بودیم و حتی می توانستیم حتی برنده شویم. به هر حال فکر می کنم فردا بازی متفاوتی داریم و هر تیمی که کمتر اشتباه کند، برنده خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در مورد اوت های بلند نادر محمدی برای پیکان تهران افزود: او در بازی با ذوب آهن توانست کاری کند که تیمش گل بزند اما ما روی این مساله کار کردیم و تمرین داشتیم.

صادقی درباره خط حمله خطرناک پیکان تاکید کرد: این تیم همانقدر که گل می زند گل های زیادی هم می خورد. آنها را خیلی خوب انالیز کرده ایم و امیدوار به برد در بازی فردا هستیم.

صادقی در خضوض تغییرات متوالی سرمربیان تیم های لیگ برتری در هفته اخیر و ماندن او در سایپا یادآور شد: اول باید از مدیران باشگاه و کارخانه تشکر کنم. وثتی نتیجه هم نگرفتیم من را حمایت کردند. زمانی از باشگاه های کشورهای عربی ایراد می گرفتیم که خیلی زود سرمربیان خود را تغییر می دهند اما اکنون ما هم همین کار را می کنیم و خیلی زود تیم ها را تغییر می دهیم. برخی از آنها نیز به باشگاه های دیگر می روند. ماندن من هم در فصل اینده به نظر مدیران بستگی دارد.