۱۰۴ دانش آموز برتر قرآنی هرمزگان راهی مسابقات کشوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهرانی اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری فعالیت‌های گروهی به صورت حضوری، بر اساس شیوه نامه وزارتی و به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم اجرا به شکل حضوری، این مسابقات به صورت غیر حضوری برگزار شد.

وی افزود: در مرحله آموزشگاهی و در سراسر استان بیش از دو هزار دانش آموز قرآنی در رشته های پژوهشی و آوایی شرکت کردند که منتخبین به مرحله شهرستانی و سپس به مرحله استانی راه پیدا کردند.

مهرانی ادامه داد: در مرحله استانی، آثار دانش آموزان به شیوه غیر حضوری به اداره قرآن، عترت و نماز ارسال شد تا پس از بررسی و داوری، منتخبین برابر شیوه نامه وزارتی به دبیر خانه مسابقات آوایی و پژوهشی معرفی ‌شوند.

معاون پرورش و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این مسابقات به‌ صورت غیر حضوری در چهار رشته آوایی(قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ عمومی و ویژه) و پنج رشته پژوهشی (تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه ، احکام، انشای نماز) برگزار شد.

مهرانی بیان کرد: در نهایت ۶۰ دانش آموز برتر در رشته های پژوهشی و ۴۴ دانش آموز برتر در رشته های آوایی راهی مرحله کشوری می شوند که مسابقات رشته‌های پژوهشی به صورت غیر حضوری در مشهد مقدس و رشته‌های آوایی به میزبانی تهران برگزار می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: نحوه ارسال آثار به مرحله کشوری به شیوه لوح فشرده و برگزاری مسابقات کشوری به صورت بر خط و آنلاین است.