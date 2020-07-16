۵۵ درصد املاک دولت در کرمان فاقد سند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ اسدی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: در خصوص وضعیت اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی باید گفت که پنج هزار و ۶۱۱ سند دستگاههای اجرایی استان است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲ هزار و ۳۲۸ فقره از املاک دولتی در استان شناسایی شده است، افزود: ۵۵ درصد از املاک دولت در استان فاقد سند هستند و در واقع درصد اسناد به املاک بدون سند ۴۵ درصد است ضمن اینکه شش هزار ملک دولتی در استان وجود دارند که سند ندارند.
مدل کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه ۵۵ درصد املاک دولت سند ندارد امکان زمینخواری و تعرض به این املاک وجود دارد که در این زمینه مدیران دولتی باید به آن توجه کنند.
شیخاسدی تصریح کرد: از جمله معضلات و مشکلات کشور و استان کرمان میتوان به نداشتن آمار دقیق از داراییهای دولت اشاره کرد ضمن اینکه با تلاش همکاران ما در سال گذشته اسناد را در سامانه سادا ثبت کردیم که در این زمینه کرمان جزو استانهای رتبه برتر کشور محسوب میشود.
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