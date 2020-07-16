کلاهبرداری ۱۴۳ میلیاردی به بهانه تامین ارز خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری با اعلام این خبر، گفت: اوایل اردیبهشت سال جاری، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری با شکایت مردی میانسال در پایگاه دوم پلیس آگاهی مطرح و بررسی موضوع را تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه بر عهده گرفتند.

وی عنوان کرد: شاکی پرونده اظهار داشت که برای تامین مقادیری ارز خارجی بابت خرید لوازم صنعتی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، طی مذاکراتی که با یکی از دوستانم در خارج از کشور داشتم وی، من را با شخصی به نام "داود" که در تهران سکونت داشت، آشنا کرد و قرار شد بابت تامین وجه از طریق کارگزاران خارجی، سند مالکیت ملکم را به صورت صلح نامه‌ای در اختیارش قرار دهم؛ من نیز ملک خود را که به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال بود به صورت صلح نامه به داود واگذار کردم و همچنین برای تامین ضمانت اجرا مبلغ ۳.۵ میلیارد ریال نیز به صورت چک وعده دار به وی تحویل دادم.

این مقام انتظامی گفت: شاکی در ادامه اظهارات خود بیان کرد پس از مدتی متوجه شدم داود با همکاری شخصی به نام "سینا"، چک امانی من را مصرف و با مراجعه به بانک، گواهی عدم پرداخت چک دریافت کرده است و سپس با مراجعه به مراجع قضائی دادخواستی به طرفیت من طرح کردند؛ همچنین داود و سینا با همدستی یکدیگر ملکم را با استفاده از صلح نامه تنظیم شده به نام خود منتقل و سند تک برگی گرفته اند.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ بیان کرد: با توجه به اظهارات شاکی، کارآگاهان در گام اول تحقیقات متوجه شدند هر دو متهم برخلاف وعده های خود با تشکیل پرونده مطالبه وجه چک، سایر املاک و دارایی های شاکی را توقیف و از محل سکونت خود متواری شده اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مخفیگاه جدید متهمان در حوالی سعادت آباد شناسایی شد، گفت: با دستور قضائی، هر دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پایگاه دوم پلیس آگاهی انتقال یافتند.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان به جرم خود اعتراف کردند، گفت: با هماهنگی مرجع قضائی، سند ملک ابطال و ضمن انتقال به نام شاکی، چک ۳.۵ میلیاردی نیز از متهمان اخذ و به شاکی پرونده مسترد شد.

سرهنگ اختیاری در خاتمه گفت: هر دو متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس دادسرای ناحیه ۲ تهران برای کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه قرار دارند.