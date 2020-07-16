جذب بیش از ۲ هزار نیروی قراردادی در حوزه پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا، مریم حضرتی در نشست با مدیران سازمان نظام پرستاری و پرستاران بیمارستان‌های مشهد، گفت: مجوز جذب دو هزار و ۲۳۸ نیروی قراردادی در حوزه پرستاری دریافت شده که کارهای آن در دست اقدام است و نوع تقسیم‌بندی‌ها هم متناسب با نیاز استان‌ها خواهد بود تا مشکل کمبود پرستار تا حدودی برطرف شود، همچنین مشکل حق مسکن پرستاران هم در حال رفع شدن است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: این مشکلی است که در کل کشور وجود دارد، اما هرگز اجازه نداده‌ایم از بودجه بخش پرستاری در دیگر حوزه‌ها هزینه شود.

وی افزود: در جهت کمک به بیماران کرونایی به‌زودی ۶۰۰ پرستار آموزش‌دیده به بخش‌های ICU منتقل می‌شوند و برای بخش‌های عمومی هم ۵۴۰۰ نفر بوده که مجموع آن ۶ هزار پرستار می‌شود.

حضرتی تصریح کرد: آمارهای روزانه کل کشور را به‌لحظه دریافت می‌کنیم و به کلیه پرستاران اعلام می‌کنم که تمامی کارها بدون وقفه و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته انجام می‌شود و مشکلات ایجاد شده در روزهای اخیر به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع به پرستاران بوده است، از همین‌رو پرستاران باید با هنر و مدیریت در بالاترین نقطه در جهت اقدامات پیشگیرانه کار کنند و فقط به ذکر مشکلات نپردازند و در مسیر خدمت مؤثر به مردم هم طرح‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: اصلاح نظام پرداخت وقت و انرژی زیادی صرف کرد و نتیجه آن منجر به جداکردن اضافه کار از کارانه شد، برای تأمین خواسته‌های پرستاران بودجه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان نیاز است که اقدامات آن در وزارتخانه در حال انجام است.

وی افزود: برای رفع مشکل کمبود نیرو مجوز تمدید طرح را دادیم و جا دارد از پرستاران مشهدی که کمک بزرگی در جهت امدادرسانی به بیماران کرونایی خوزستانی داشتند، تقدیر و تشکر کنم و به‌واقع این گروه بهترین عملکرد را در میان تمامی پرستاران اعزامی به این استان داشتند.