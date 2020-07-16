مازندران را از حضور مفسدان پاک خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان، ضمن تقدیر از زحمات سید یونس عالمی دادستان پیشین مرکز استان با اشاره به اهمیت وضرورت وجود امنیت بیان داشت: امنیت زیربنای همه فعالیت‌ها اعم از اقتصادی علمی و آموزشی است واهمیت آن برکسی پوشیده نیست، بر این اساس تمام بخش‌های دستگاه قضائی استان، نیروهای انتظامی نظامی و امنیتی باید نسبت به ارتقا سطح امنیت اهتمام ویژه داشته باشند تا شاهد کمترین میزان ناامنی در جامعه باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران بر حفظ حقوق عامه تاکید کرد واظهار داشت: بنا بر قانون، حفظ حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه و دادستان است و دادستان‌ها درکل استان باید نسبت به تضییع حقوق عامه واکنش مناسب نشان دهند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان، به موضوع فساد اشاره کرد وگفت: فساد اشکال مختلف دارد، خوشبختانه میزان وسطح انواع فساد در استان مازندران نسبت به کل کشور کم است اما همین میزان نیز زیبنده نیست و باید لبیک گویان به ندای رهبر معظم انقلاب و در اجرای سیاست‌های رئیس قوه قضائیه و در اجرای قانون نسبت به فساد حساسیت بهنگام داشته باشیم.

وی افزود: با برنامه ریزی های مدون، عزم جدی واراده قوی، استان مازندران را از حضور فاسدان پاک خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ازدولت و دستگاه‌های متولی خواست که گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسدود کنند تا با کاهش پرونده‌های فساد از فشار مضاعف به مراجع انتظامی و قضائی کاسته شود.

عالی‌ترین مقام قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر سرعت بخشی به رسیدگی‌ها ی قضائی بویژه در دادسراها گفت: اگر پرونده‌ها با کندی رسیدگی شود و فاصله بین جرم و رسیدگی واجرای حکم زیاد باشد، اثر بازدارندگی احکام کم شده و مجرمان جرأت و جسارت پیدا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین همه همکاران قضائی واداری خود را مخاطب قرارداد و به تکریم ارباب رجوع سفارش کرد واظهار داشت: مراجعان مشکل دارند، درد دارند گرفتارند و باید با عطوفت و مهروزی با آنان برخورد شود وهیچگونه تندی با ارباب رجوع ازنظر ما زیبنده نیست ونباید شاهد اینگونه رفتارها باشیم.

وی افزود: خوشبختانه طبق نظرسنجی کشوری که روزانه از مراجعان به محاکم قضائی انجام می‌شود استان مازندران با ۸۴ درصد اعلام رضایتمندی مردم، مقام دوم درتکریم مراجعان را داشته است و باید تلاش شود تا این مقدار اندک نارضایتی نیز از بین برود.

گفتنی است دراین جلسه از زحمات سید یونس عالمی دادستان سابق مرکز استان تقدیر و محمد کریمی به عنوان دادستان جدید مرکز استان معرفی شد.