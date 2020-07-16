به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا پور ابراهیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی داراییهای کشور است، بیان داشت: همه وزارتخانهها مکلف هستند لیست داراییهایشان را به این وزارتخانه ارائه کنند.
وی اشاره به اینکه چهار ماه از سال گذشته و ادارات باید املاک مازاد خود را برابر قانون تعیین تکلیف کنند، افزود: بر اساس قانون داراییهایی که باید تعیین تکلیف شود باید ۹ برابر نقدینگی سال ۹۸ باشد که بر طبق گزارش خزانه کل کشور تاکنون ۳۵۰ هزار ملک و قریب به پنج هزار میلیارد تومان در کشور شناسایی شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به رابطه بین ارزش داراییهای دولتها با جی دی پی کشور ظرفیت داراییهای دولت نسبت به دیگر کشورهای دنیا هفت برابر کمتر استفاده میشود.
پور ابراهیمی تصریح کرد: این داراییها مازاد هستند که باید برای آنها تصمیم گیری شود همچنین یکی از سرفصلهای ساختار بودجه در نظام اقتصادی کشور مولد سازی داراییهای دولت است که آن را در دستور کار قرار دادهایم و به این نتیجه رسیدیم که اگر ۱۰ درصد از این داراییها مازاد باشد ۱,۸۰۰ میلیارد تومان میشود و اگر ۱۰ درصد در آنها بازده ایجاد کنیم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سهم بودجه کشور تغییر خواهد کرد که میتوانم بیش از ۱.۳ درصد هزینه فروش نفت در شرایط عادی صرفه جویی داشته باشیم.
نفت در اقتصاد ایران مُرد
وی اظهار کرد: نفت در اقتصاد ایران مرد و تمام شد زیرا هم به واسطه تحریمها و هم به دلیل شیوع بیماری کرونا قیمت جهانی آن کاهش پیدا کرده است.
پور ابراهیمی یادآور شد: مولدسازی تنها فروش داراییها نیست زیرا میتوانیم در بخشی از آن با تغییر کاربری و ارزش افزوده منابع جدیدی ایجاد کنیم که از جمله داراییهای غیر مولد داراییهای بانکی حبس شده است.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته وزارت اقتصاد و مدیران بازار سرمایه بر سر راه اندازی بورس املاک و مستغلات کشور توافق کردیم، بیان داشت: از این پس مشکلاتی که برای واگذاری املاک وجود داشته مرتفع خواهد شد که یکی از کارکردهای این بورس مولدسازی داراییهای دولت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور برای مقابله با فشار سنگینی که آمریکاییها وارد کردهاند تصمیمات خوبی گرفته شد همچنین ساماندهی بازار ارز با هماهنگی سه قوه در دستور کار قرار گرفت.
پور ابراهیمی گفت: ایران دارای ظرفیتهای اقتصادی بسیار بالایی است که میتواند از این فشارها به شرط همدلی و نگاه علمی عبور کند ضمن اینکه دسترسی به منابع ارزی از مسائل مهمی است که باید با هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود.
وی یادآور شد: عزم جمهوری اسلامی بر وحدت و همدلی است و ذرهای از منافع مردم کوتاه نمیآید لذا همه مدیران استان باید تا روزی که مسئولیت دارند با تمام قوا کار خود را انجام بدهند زیرا تفکیک قوه مجریه و مقننه به نفع نظام نیست و همه باید تحت فرامین مقام معظم رهبری کار را دنبال کنیم.
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