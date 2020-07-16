به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر بعدازظهر پنجشنبه در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه امسال تمرکز دولت بر اتمام پروژههای نیمهتمام اولویتدار دارای ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی است، ابراز داشت: بر ۷ این اصل تعداد ۱۵۸ پروژه نیمهتمام در استان سمنان به دفتر رئیسجمهور اعلام شد که تعدادی از این پروژهها در حوزه شرق استان قرار دارد.
وی بابیان اینکه بر اساس توافق بین فرمانداری، شهرداری و راه و شهرسازی باید پروژه مسکن مهر شاهرود به اتمام برسد، افزود: با مشارکت دستگاههای مذکور میبایست نواقص پروژههای مسکن مهر در این شهرستان رفع و در اسرع وقت این واحدها به مردم تحویل داده شوند.
استاندار سمنان بابیان اینکه در ستاد بازآفرینی شهری میبایست نسبت به حفظ بافت تاریخی این شهرستان اقدام شود، ابراز داشت: شهرهایی نظیر شاهرود، مجن و بسطام به لحاظ فرنگ و تاریخ دارای ارزش هستند لذا این مهم میطلبد تا در ساختوسازهای جدید حفظ این بافتها نیز در دستور کار قرار گیرد.
آشناگر بابیان اینکه تفکیک دو اداره کل راه و شهرسازی برکات زیادی برای استان به دنبال داشت، تصریح کرد: علاوه بر دسترسی بهتر مردم به خدمات این کار کمک فراوانی به مدیریت این حوزه در شرق استان کرد و مدیریت ارشد استان از هرگونه پیشنهاد در راستای ارتقا و رشد استان استقبال میکند.
وی بابیان اینکه چارت انسانی در نظر گرفتهشده برای ادارات و سازمانها باید بر مبنای ساختار جدید آنها باشد، افزود: نسبت به بررسی درخواستهای اداره کل راه و شهرسازی شرق استان در خصوص تکمیل نیروی انسانی، رفع مشکلات نیروهای شرکتی و مشکلات ساختمان محل استقرار این اداره پیگیری خواهد شد.
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