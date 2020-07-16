افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان قزوین

پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از بی توجهی مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور در مراکز پرجمعیت اظهار داشت: متأسفانه سهل انگاری و بی توجهی به خطر ابتلاء به ویروس کرونا در استان قزوین موجب شده شاهد افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس در استان باشیم.

قزوین در شرایط نارنجی

وی بیان کرد: در بیست و چهار ساعت گذشته تعداد ۵۲ بیمار با علائم محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های استان بویژه بوعلی بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

نامدار تصریح کرد: در مجموع در حال حاضر ۲۵۶ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانها بستری شده اند که این وضعیت نسبت به روز قبل ۱۲ نفر افزایش داشته است.

فوت یک نفر بیمار کرونایی در قزوین

وی اظهار داشت: در بیست و چهار ساعت گذشته متأسفانه یک نفر بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان خود را از دست داد و در حال حاضر ۲۸ نفر نیز زیر دستگاه ونتیلاتور قرار گرفته و تحت مراقبت ویژه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: وضعیت شهر قزوین تا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه نارنجی است و سایر شهرهای استان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

نامدار افزود: شهرهای آوج و آبیک که قبلاً در شرایط سفید بودند هم اینک با افزایش بیماری از شرایط سفید خارج شده اند اما وضعیت بهتری از دیگر شهرها دارند.

مراسم عروسی را تعطیل کنید

نامدار بیشترین مکان آلودگی به ویروس کرونا در روزهای اخیر را شرکت مردم در جشن‌های عروسی عنوان کرد و یادآور شد: بار دیگر و با نگرانی از شهروندان درخواست می‌کنیم از رفتن به جشن عروسی خودداری کنند زیرا این بی احتیاطی افراد زیادی را به بیماری مبتلا خواهد کرد.

وی افزود: بدون شک بی توجهی به رعایت فاصله گذاری اجتماعی، نزدن ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی امکان ابتلاء به ویروس را تا چند برابر افزایش داده و امکان قرمز شدن شرایط شهرها را مهیا می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از سالمندان نیز خواست از خانه خارج نشوند و موارد بهداشتی را با جدیت رعایت کنند.

نامدار شستشوی دست‌ها با آب و صابون و استفاده از مواد ضدعفونی کننده و زدن ماسک را مهمترین عامل در پیشگیری از بیماری کرونا عنوان کرد.