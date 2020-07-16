برگزاری جشنواره موسیقی فارس به پژوهش محدود شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره موسیقی فارس در اطلاعیه‌ای با پوزش از تمامی هنرمندان، گروه‌ها و افرادی که طی یک سال گذشته با جشنواره همراه بوده‌اند به اطلاع می‌رساند بنا بر توصیه و نظر مؤکد مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی جلسه مشترک ۲۵ تیر ۱۳۹۹، این دور جشنواره متأسفانه به‌واسطه روند افزایشی شیوع بیماری کرونا و اولویت سلامتی هنرمندان و مردم برگزار نخواهد شد.

به همین مناسبت و به پاس همراهی هنرمندانِ استان لوح سپاس و هدایایی از سوی ستاد جشنواره به تمامی گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی اهدا خواهد شد.

همچنین بخش پژوهش جشنواره به روال معمول انجام و نتایج آن از سوی ستاد جشنواره اعلام خواهد شد.