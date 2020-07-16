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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

برگزاری جشنواره موسیقی فارس به پژوهش محدود شد

برگزاری جشنواره موسیقی فارس به پژوهش محدود شد

شیراز- ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره موسیقی فارس از عدم برگزاری این رویداد هنری در سال جاری و معرفی بخش پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره موسیقی فارس در اطلاعیه‌ای با پوزش از تمامی هنرمندان، گروه‌ها و افرادی که طی یک سال گذشته با جشنواره همراه بوده‌اند به اطلاع می‌رساند بنا بر توصیه و نظر مؤکد مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی جلسه مشترک ۲۵ تیر ۱۳۹۹، این دور جشنواره متأسفانه به‌واسطه روند افزایشی شیوع بیماری کرونا و اولویت سلامتی هنرمندان و مردم برگزار نخواهد شد.

به همین مناسبت و به پاس همراهی هنرمندانِ استان لوح سپاس و هدایایی از سوی ستاد جشنواره به تمامی گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی اهدا خواهد شد.

همچنین بخش پژوهش جشنواره به روال معمول انجام و نتایج آن از سوی ستاد جشنواره اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4975653

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