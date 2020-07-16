برگزیدگان فراخوان «بهار مناجات» معرفی‌ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار ضیایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به معرفی برگزیدگان جشنواره «بهار مناجات»، اظهار کرد: بیش از ۱۱۰ اثر در قالب عکس و فیلم ۳ دقیقه‌ای به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود.

وی با بیان اینکه از این میان ۱۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب و معرفی شد، گفت: این جشنواره در ماه مبارک رمضان و با هدف پرورش تفکر دینی کودکان و نوجوانان، مأنوس‌سازی هرچه بیش‌تر آنان با آموزه‌های مذهبی و آشنایی با سبک‌زندگی ایرانی و اسلامی برگزار شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری گیلان در ادامه با اشاره به اسامی برگزیدگان این جشنواره، گفت: اثر فاطمه عباسی، عضو کانون پرورش فکری کوچصفهان به عنوان اثر برتر بخش «کارت تبریک با موضوع ولادت امام حسن مجتبی (ع)»، کیهانه ابراهیمی عضو مرکز فرهنگی هنری اسالم، مبینا کوشش و آتنا صفوتی از مرکز شماره ۲ کانون انزلی به عنوان خالقان آثار برتر بخش «یار مهربان»، با موضوع معرفی خلاقانه یک کتاب دینی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه هیئت داوران فیلم ارسالی «پرنیان قربانی» از مرکز فرهنگی هنری کانون تالش را اثر منتخب در زمینه معرفی شخصیت امام‌علی (ع) معرفی کردند، ادامه داد: کیمیا سلطانی از مرکز شماره یک کانون پرورش فکری آستارا، بیتا رجب‌زاده از مرکز فرهنگی هنری کانون رودسر، ستایش شکوری از کانون پرورش فکری زیاز و صبا خلیل‌زاده و رهان غریبی‌پور از کانون پرورش فکری چوکا نیز در جمع برگزیدگان مسابقه کتبی «گل واژه‌های ماه خدا» قرار گرفتند.