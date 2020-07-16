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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۷

باند سارقان حرفه‌ای خودروهای گران‌قیمت در قم منهدم شد

باند سارقان حرفه‌ای خودروهای گران‌قیمت در قم منهدم شد

قم - باند سارقان حرفه‌ای خودروهای مدل‌بالا در قم منهدم و ۲۰ دستگاه خودروی سرقتی به مالکان استرداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باند سارقین حرفه‌ای که پس از سرقت خودروها با جعل پلاک و سند و دست‌کاری مشخصات، آن‌ها را به فروش می‌رساندند، شناسایی و تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه از خودروهای مسروقه به مالکین تحویل‌شده است.

خانم صنعتگر، دادیار رسیدگی‌کننده به پرونده گفت: در پی وقوع سرقت خودروهای مدل‌بالا در سطح استان و عدم کشف آن‌ها، بلافاصله شناسایی سرنخ‌ها و شگرد سارقین در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه مشخص شد اعضای این باند در ابتدا خودروهای تصادفی و سوخته را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و پس از انتقال آن‌ها به دو گاراژ در مناطق حاشیه‌ای شهر قم، با سرقت خودروی مشابه از اسناد و مدارک خودروهای خریداری‌شده سوءاستفاده می‌کنند و با جابجایی و تغییر اصالت و ارکان اساسی خودرو از قبیل تغییر شاسی و موتور و پلاک، آن‌ها را به‌عنوان خودروهای سالم می‌فروشند.

وی افزود: با توجّه به شگرد خاص متهمان که به روش سند نمره کردن شهرت دارد، شناسایی و دستگیری آنان امری پیچیده بوده که با صدور دستور قضایی و عملیات غافلگیرانه مأمورین پلیس آگاهی قم، سه نفر از متّهمین بازداشت و تعداد زیادی خودروی تصادفی و قطعات خودروهای مسروقه و تعدادی خودروی سرقتی با پلاک جعلی کشف شد که مالکین تعداد ۲۰ دستگاه از آن‌ها شناسایی و خودروها تحویل آن‌ها شده و تحقیقات جهت شناسایی سایر مالکین و مالباخته‌ها ادامه دارد.

صنعتگر خاطرنشان کرد: متهمین دستگیرشده با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سایر متهمین و افراد مرتبط با پرونده ادامه دارد و کسانی که قصد دست‌درازی به اموال مردم را دارند باید بدانند برخورد قاطع قضایی در انتظار آنان است.

کد مطلب 4975665

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