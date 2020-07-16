پیکر شهید مدافع حرم علی علیزاده در دلیجان تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید والامقام علی علیزاده متولد ۱۳۷۰ از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون بود که برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) عازم سوریه شده بود که هشتم بهمن سال ۱۳۹۴ در مصاف با گروه‌های تفکیری به مقام شهادت نائل آمد.

بقایای پیکر پاک این شهید بزرگوار پس از تفحص و سه سال دوری وارد ایران اسلامی شد و روز سه شنبه ۲۴ تیرماه به آغوش خانواده و دو فرزندش در شهرستان دلیجان بازگشت.

آئین تشییع پیکر این شهید والامقام امروز پنج شنبه ۲۶ تیرماه با حضور جمع کثیری از خانواده معزز شهدا و ایثارگران، مسئولان اجرایی و گروه‌های مردمی دلیجان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و پیکر وی در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.

یاد و خاطره شهیدان مدافع حرم گرامی باد.