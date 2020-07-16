شناسایی ۳۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۲ هزار و ۳۶۳ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۶۱۲ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری شده اند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر در استان زنجان بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۲۳۳ نفر به علت ابتلا به این ویروس در استان جان خود را در زنجان از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز هزار و ۹۳۰ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۷ هزار و ۲۲۲ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.