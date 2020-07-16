نیاز به سیاستگذاری کارآمد برای تحقق همه ابعاد عدالت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت هفته بهزیستی گفت: امروز و در زمانی که شیوع ویروس منحوس و عالمگیر کرونا بیش از هرزمان دیگر سایه شوم فقر را نه در ایران بلکه در سراسر جهان گسترش داده است باید همدلانه و با تکیه به باورهای دینی فرهنگی و انسانی بیش از هرزمان در این مرز و بوم دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنیم و یک جنبش فراگیر برای کمک به یکدیگر شکل دهیم.

در متن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: دست یابی به عدالت و رفاه رویای دیرین همه انسانها بوده است. یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی هم تامین عدالت اجتماعی، ریشه کن کردن فقر و تولید ثروت برای بهره‌مندی همگان از رفاه نسبی بوده است، اما همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده اند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی کم کاری داشته ایم. برای تحقق این هدف امروز بیش از هر زمان به انسجام، همدلی و سیاست گذاری کارآمد برای تحقق همه ابعاد عدالت اجتماعی نیاز داریم، باید با شکل گیری یک ائتلاف فراگیر " همه با هم بودن " همه تلاش و همت خود را به کار گیریم که کاستی ها و بی عدالتی ها را نسبت به اقشار دارای معلولیت، آسیب دیدگان اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابانی، کودکان بد و بی سرپرست، سالمندان (بویژه سالمندان تنها) و همه آنها که تحت پوشش سازمان خیرخواه و انسان دوست بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی هستند بزدائیم.

در ادامه این متن بیان شده است: ما امروز و در زمانی که شیوع ویروس منحوس و عالمگیر کرونا بیش از هرزمان دیگر سایه شوم فقر را نه در ایران بلکه در سراسر جهان گسترش داده است باید همدلانه و با تکیه به باورهای دینی فرهنگی و انسانی بیش از هر زمان در این مرز و بوم دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنیم و یک جنبش فراگیر برای کمک به یکدیگر شکل دهیم. همین جا باید بیان کنم که هم فرهنگ دینی ما و هم رویکردهای نوین جهانی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر این نکته مهم تاکید دارند که در ارائه کمک و مددرسانی باید احترام، شان و عزت نفس کمک شوندگان حفظ شود.

شریعتمداری نوشته است: باور من این است که برای یک سازمان مشارکت محور نظیر سازمان بهزیستی اجرای دقیق ماموریت ها مخصوصاً جلب مشارکت خیرین، فعالین مدنی و همه انسان دوستانی که دل در گرو کمک به همنوع دارند جز از ارتقاء اعتماد عمومی برقراری گفت و گوی اجتماعی، تسهیل فعالیت موسسات خیریه، کارآمد سازی و چابک سازی سازمان بهره مند از روش های نوین و البته استقرار اصل اعتماد ساز و فساد ستیز شفافیت در همه اجزاء عملکرد، شفافیت در فرایندها، شفافیت در جذب و ارائه کمک های مادی و غیر مادی، امکان پذیر نیست و این همان رویکرد و مسیری است که از بدو ورود در وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی برای سازمان بهزیستی ترسیم و بر آن پافشاری کردم.

شریعتمداری در ادامه این نامه آورده است: خوشبختانه امروز پس از یکسال با حضور مدیری جوان و کارآمد در راس این سازمان و همراهی همکاران بادانش، کم توقع و دلسوز این سازمان گام های بسیار خوبی در این خصوص برداشته شده است. در پایان فرارسیدن هفته بهزیستی را فرصتی می دانم که نه تنها به همه همکاران خوبم در این سازمان دست مریزاد و خدا قوت بگویم، بلکه از همه ایرانیان انسان دوست، خیرخواه دعوت کنم که سازمان بهزیستی کشور را برای رسیدن به ماموریت های انسان دوستانه ای که برعهده دارد کمک ویاری دهند چرا که امیدبخش ترین بخش از زندگی ما کمک به این نجیب ترین اقشار جامعه است.