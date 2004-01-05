كروبي بر ضرورت همفكرى و همدلي بيشتر ايران و عربستان در عرصه جهاني تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دراين ديدار رئيس مجلس پس از استماع گزارش اقدامات بشر دوستانه دولت پادشاهي عربستان سعودى نسبت به زلزله زدگان بم ، از ابراز همدردى مسوولان كشور عربستان و ارسال سريع كمك هاى انسان دوستانه تقدير و تشكر كرد.

وى همچنين با ابراز خرسندى از روند رو به رشد روابط اظهار داشت : بايد علما، روشنكران ، گروههاى پارلماني ، هنرى ، ورزشي و علمي دو كشور بيش ازپيش رفت و آمد داشته باشند و مناسبات و روابط دو كشور را تحكيم و تقويت كنند.

رييس مجلس شوراى اسلامي در ادامه وجود حرمين شريفين ، مشتركات ديني ، فرهنگي ، تاريخي و جغرافيايي را از عوامل تحكيم مناسبات دو كشور دانست و بر ضرورت همفكرى و همدلي بيشتر مقامات دو كشور به ويژه در صحنه هاى بين المللي تاكيد كرد.

كروبي با تبيين همسويي و همگرايي مواضع دو كشور در اكثر مسائل منطقه اى و بين المللي ، خواستار همكارى بيشتر هيات هاى اعزامي تهران - رياض در اتحاديه مجالس كشورهاى عضو كنفرانس اسلامي شد.

وى با يادآورى نزديك شدن موسم حج ، براى مقامات سعودى در برگزارى هرچه باشكوهتر اين فريضه الهي و ميزباني از ميهمانان خانه خدا آرزوى توفيق كرد.

در ادامه اين ديدار "ناصر البريك " سفير عربستان نيز با ارائه گزارشي از نحوه كمك رساني به زلزله زدگان بم توسط دولت عربستان سعودى ، براى بازماندگان اين حادثه آرزوى صبر و شكيبايي كرد.

وى ، همچنين بر عزم و اراده راسخ مقامات دو كشور جهت گسترش و تعميق روابط تاكيد كرد و با ابلاغ پيام كتبي دكتر صالح رييس مجلس مشورتي عربستان سعودى ، خواستار حمايت بيشتر مجالس دو كشور از روابط و مناسبات تهران - رياض شد.



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