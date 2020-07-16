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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۳

میشل عون:

متعهد به دفاع از خود هستیم چه بی طرف باشیم یا نباشیم

متعهد به دفاع از خود هستیم چه بی طرف باشیم یا نباشیم

رئیس جمهوری لبنان امروز در نشستی بر ضرورت پایبندی به اصل دفاع از خود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هیئتی از تجمع علمای مسلمان امروز با میشل عون رئیس جمهوری لبنان در کاخ بعبدا دیدار کرد.

عون در این دیدار اظهار داشت: لبنان هرگز به دنبال تجاوز به کسی یا حمایت از اختلافات و جنگها نیست. ما به دفاع از خویشتن متعهد هستیم چه بی طرف باشیم یا نباشیم.

وی با بیان این مطلب افزود: بی طرفی به معنای چشم پوشی کشورها از حق دفاع خود نیست.

رئیس جمهوری لبنان همچنین در بخش دیگر سخنان خود به فساد اقتصادی در این کشور اشاره کرد و از مردم لبنان خواست که به دولت در مبارزه با فساد کمک کنند.

میشل عون علاوه براین گفت که با همکاری دمشق، طرحی را برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان آماده کرده است و بیروت همواره از کشورهای ذیربط در حوزه امور آوارگان خواسته که شرایط بازگشت آوارگان به کشورشان را فراهم کنند.

کد مطلب 4975707

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    نظرات

    • بهمن‌ قبادی IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
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      عالی

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