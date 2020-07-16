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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۴۰

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

تخصیص ۸ میلیارد تومان اعتبار برای شهرک‌های صنعتی گلپایگان

تخصیص ۸ میلیارد تومان اعتبار برای شهرک‌های صنعتی گلپایگان

اصفهان- مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: امسال در راستای اتمام زیر ساخت‌ شهرک‌های صنعتی گلپایگان هشت میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بگی عصر پنجشنبه در حاشیه جلسه‌ای که پیرامون ایجاد شهرک صنعتی در شهر گلشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان پیش بینی کردیم تا پایان امسال زمینی برای احداث شهرک صنعتی و سرمایه‌گذاری تمام می‌شود چراکه حدود ۴۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرک صنعت باقی مانده است.

وی افزود: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان گلپایگان بسیار ویژه و جایگاه ممتازی در غرب استان دارد و اگر زمین برای ایجاد شهرک صنعتی گلشهر جانمایی شود ظرف سه ماه فاز نخست مجموعه آماده تحویل به سرمایه‌گذاران می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: مساحت پیشنهادی ما برای ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان گلپایگان یک ناحیه ۴۰ هکتاری و شهرک ۵۰۰ هکتاری است.

وی بیان داشت: امسال در راستای اتمام زیر ساخت شهرک صنعتی گلپایگان و سعید آباد و بهره‌برداری کامل هشت میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم که ۲.۵ میلیارد تومان برای شهرک صنعتی سعیدآباد و ۵.۵ میلیارد تومان برای شهرک صنعتی گلپایگان است با این اعتبار تمام زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آسفالت و فضای سبز و دفع آب‌های سطحی تکمیل می‌شود.

بگی عنوان کرد: در استان اصفهان ۷۰ شهرک صنعتی با ظرفیت ۱۳۶ هزار نفر نیروی کار فعالیت دارد، هشت شهرک صنعتی در حال احداث است.

کد مطلب 4975711

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