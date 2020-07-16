به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بگی عصر پنجشنبه در حاشیه جلسه‌ای که پیرامون ایجاد شهرک صنعتی در شهر گلشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان پیش بینی کردیم تا پایان امسال زمینی برای احداث شهرک صنعتی و سرمایه‌گذاری تمام می‌شود چراکه حدود ۴۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرک صنعت باقی مانده است.

وی افزود: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان گلپایگان بسیار ویژه و جایگاه ممتازی در غرب استان دارد و اگر زمین برای ایجاد شهرک صنعتی گلشهر جانمایی شود ظرف سه ماه فاز نخست مجموعه آماده تحویل به سرمایه‌گذاران می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: مساحت پیشنهادی ما برای ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان گلپایگان یک ناحیه ۴۰ هکتاری و شهرک ۵۰۰ هکتاری است.

وی بیان داشت: امسال در راستای اتمام زیر ساخت شهرک صنعتی گلپایگان و سعید آباد و بهره‌برداری کامل هشت میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم که ۲.۵ میلیارد تومان برای شهرک صنعتی سعیدآباد و ۵.۵ میلیارد تومان برای شهرک صنعتی گلپایگان است با این اعتبار تمام زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آسفالت و فضای سبز و دفع آب‌های سطحی تکمیل می‌شود.

بگی عنوان کرد: در استان اصفهان ۷۰ شهرک صنعتی با ظرفیت ۱۳۶ هزار نفر نیروی کار فعالیت دارد، هشت شهرک صنعتی در حال احداث است.