خبرگزاری مهر – گروه استانها: این روزها وضعیت بیشتر مناطق کشور به لحاظ شیوع کرونا نامناسب است و در آخرین اخبار منتشر شده بیش از نیمی از استانهای کشور در وضعیت قرمز شیوع این ویروس ناشناخته قرار دارند.
اوضاع روز به روز وخیمتر میشود و امار منتشر شده از مبتلایان شکل صعودی به خود گرفته و در میان راه صعودی خود هر از چند گاهی بر قله استراحت دارد اما آنچه مسلم است هنوز وضعیت مناسب نیست و نمیتوان به راحتی از کنار این آمارها گذشت.
مرگ روزانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هم وطنی که شاید بیش از نیمی از آنها حتی هنوز به نیمه سالهای زندگی خود هم نرسیده بودند به قدری تأسف بار و سنگین است که قلب هر شهروند را به درد میآورد.
صحبت با مردم و شهروندان همدانی یک واقعیت را روشن میکند و آن اینکه اگر تا ماههای قبل در مصاحبه با شهروندان از هر ۱۰ نفر یکی در گفتههایش از مبتلا شدن یکی از بستگانش به ویروس کرونا خبر میداد این روزها با هر کس صحبت میکنیم قطعاً یکی دو مبتلا در بستگانش وجود دارد.
ویروس کرونا از آنچه تصور میکنیم به ما نزدیک تر شده و وضعیت آنجا وخیمتر میشود که حضور مسافران در همدان که از قضا بیشتر آنها از استانهای با وضعیت قرمز شیوع کرونا به همدان سفر کردهاند نیز باری بر مشکلات افزوده است.
این روزها بیشتر از تعداد شهروندان همدانی شاهد حضور مسافران در مناطق طبیعی و دیدنی همدان هستیم همدان یکی از استانهای گردشگر پذیر کشور است و سالها برای رسیدن به این عنوان و کسب امتیاز مقصد سفر شدن مسافران تابستانی تلاش کرده و از انصاف نگذریم طی یکی دو سال اخیر هم در این زمینه موفق ظاهر شده اما امسال با سالهای گذشته متفاوت است و به نظر میرسد بهتر بود برای جلوگیری از حضور مسافران در شهر همدان در این اوضاع نامشخص تدبیری اندیشیده شود اما متأسفانه خبری از تدابیر اندیشیده شده نیست و این روزها بیشتر از تعداد شهروندان همدانی شاهد حضور مسافران در مناطق طبیعی و دیدنی همدان هستیم.
جمعه ۲۷ تیرماه را مرور میکنیم، عقربههای ساعت حدود ۴ بعد از ظهر را نشان میدهد؛ در حالی که ماسک بر صورت و دستکش در دست پوشیدهایم راهی یکی از مناطق دیدنی همدان که هر ساله این ایام با حجم مسافران ورودی روبرو بود میشویم.
گنجنامه همدان منطقهای خوش آب و هوا و مطبوع با آبشاری دل انگیز مقصد تهیه گزارش میشود؛ وارد بلوار کولاب همدان میشویم به نظر میرسد حجم تردد خودروها در این مسیر تفاوت چندانی با روزهای تابستانی سال گذشته ندارد.
مسیر را ادامه میدهیم؛ آری رفته رفته بر حجم خودروهای مستقر در حاشیه باغهای عباس آباد و مسیر منتهی به آبشار گنجنامه افزوده میشود و در حالی پس از حدود نیم ساعت به مقصد می رسیم که حجم انبوه خودروهای پارک شده اجازه تردد بیشتر با خودرو را نمیدهد و به ناچار مابقی مسیر را پیاده طی میکنیم.
گویی اینجا کرونا شکست خورده و خبری از این ویروس ناشناخته نیست
بین مردمی که در مسیر میبینیم شهروندان همدانی کمتر به چشم میخورند و این موضوع را میتوان از پوشش و گویش افراد به راحتی تشخیص داد؛ به منطقه سنگفرش محوطه گنجنامه می رسیم گویی اینجا کرونا شکست خورده و خبری از این ویروس ناشناخته نیست.
خانوادهها در جای جای محوطه زیراندازی پهن کرده و در جمعهای چند نفری دور هم نشستهاند و جوانتر ها در زیر آبشار گنجنامه از این طرف به آن طرف می دوند و برخی بانوان نیز در حالی که دست فرزندان خود را گرفتهاند در آب روان حاصل از آبشار گنجنامه قدم میزنند.
نمیدانی تأسف بخوری یا تذکر بدهی؛ نه ماسکی نه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نه هیچ احتیاطی! از هر ۱۰ تا ۲۰ نفر شاید یکی ماسک بر صورت داشته باشد و به قطعیت بگویم که حتی یک نفر هم دستکش در دست ندارد.
در حالی که نگران از شرایط ایجاد شده در این فضا هستم چند قدمی جلوتر رفتم و با یکی از افراد گفتگو کردم؛ وی که خود را از مردمان خونگرم خوزستان معرفی میکرد در گفتگو با مهر پیرامون اینکه مگر به شرایط و وضعیت شیوع کرونا در همدان اگاه نیستید که اینگونه سلامت خود را در خطر قرار میدهید، گفت: از ۳ هفته قبل به همدان آمدهایم و در همدان ساکن هستیم و امروز پس از یک هفته از منزل خارج شدهایم.
خانم یاوری در حالی که حتی ماسک هم بر صورت نداشت ادامه داد: سعی میکنم فاصله خود با دیگران را حفظ کنم هر چند اینجا فضای باز است و احتمال ابتلاء به ویروس کرونا در این آب و هوا کم است!
وی در پاسخ به این سوال که چگونه تشخیص میدهید احتمال ابتلاء به ویروس کرونا در این محیط کم است؛ گفت: به هر حال احتمال ابتلاء در فضای باز کمتر از فضای بسته است و من هم به این موضوع واقف هستم.
دو سال پیش خانهای در همدان خریداری کردیم و فصل تابستان را به همدان سفر میکنیم و به نوعی ما هم همدانی محسوب میشویم وی در توضیح اینکه چطور اهل خوزستان هستید اما در همدان ساکن شدهاید؛ گفت: دو سال پیش خانهای در همدان خریداری کردیم و فصل تابستان را به همدان سفر میکنیم و به نوعی ما هم همدانی محسوب میشویم!
در حالی که از وی خواستم بر پایه احتمالات سلامتی خود را در معرض خطر قرار ندهد و لااقل از ماسک استفاده کند با وی خداحافظی کردم و در حالی که همچنان ترس از حضور در اجتماع چند ده نفری محوطه گنجنامه تمام وجودم را فراگرفته بود به سراغ یکی از کاسبان این محوطه رفتم.
هنوز چند قدمی تا رسیدن به مغازه مانده بود که همراه داشتن قلیان در چند جمع خانوادگی نگرانیم را دوچندان کرد؛ نفرات خانواده در فاصلهای کمتر از نیم متر کنار هم نشسته و قلیان هم وسیله پذیراییشان از یکدیگر بود و تعدادی جوان نیز قلیان را به بالای صخرهها برده بودند.
نگاهم را به سمت محوطه پلههای پایینی گنجنامه چرخاندم؛ آنجا هم وضعیتی بهتر از محوطه اصلی نداشت و زیراندازهای مسافران با فاصله کم برپا شده و گروههای مختلف مشغول تعریف و خنده بودند.
نزدیک مغازه شدم و با فروشنده دقایقی در مورد وضعیت مسافر پذیری گنجنامه به گفتگو پرداختم.
آقای رستگاری با بیان اینکه این روزها محوطه گنجنامه همچنان پذیرای مسافران است اما به هر حال شمار مسافران در مقایسه با سالهای گذشته بسیار اندک است، گفت: سالهای قبل مردم همدان هم در تعطیلات خود به گنجنامه میآمدند اما امسال بیشتر مسافران را در این محوطه میبینیم.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد هر چه هوا گرمتر میشود حضور مسافران و گردشگران در محوطه گنجنامه همدان بیشتر میشود، گفت: هفتههای قبل مردم بیشتر در استفاده از ماسک رعایت میکردند اما این روزها کمتر کسی ماسک استفاده میکند.
وی به اشاره دست به سمت محوطه پایینی گنجنامه و با بیان اینکه آنجا را نگاه کن همچنان زیراندازهای مسافران برپا است و حتی عدهای شب را هم اینجا میمانند، گفت: نظارت بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد.
عرضه قلیان ممنوع شده است
وی در توضیح اینکه مگر عرضه قلیان ممنوع نیست پس چطور خانوادهها قلیان داردن، گفت: این خانوادهها قلیان شخصی دارند وگرنه عرضه قلیان ممنوع شده است.
رستگاری با بیان اینکه قلیان در ابتلای اعضای خانواده به کرونا مهمترین نقش را دارد، گفت: خیلیها معتقدند قلیان ویروس کرونا را نابود میکند و هنوز هم نمیدانیم این تفکر از کجا سرچشمه گرفته است.
وقتی صحبت از برخورد با عرضه قلیان میشود باید با خانوادههایی هم که قلیان به همراه دارند برخورد شود وی با بیان اینکه وقتی صحبت از برخورد با عرضه قلیان میشود باید با خانوادههایی هم که قلیان به همراه دارند برخورد شود، گفت: در غیر این صورت شاهد رواج مجدد استفاده از قلیان در این محوطه خواهیم بود.
گفتگو با مغازه دار را پایان دادم و در حالی که احساس میکردم سر تا پای چادرم ویروس کرونا به خود گرفته و آن را جابجا میکند اسپری الکل را روی چادرم پخش کردم و از محوطه گنجنامه دور شدم.
هنوز چند متری تا رسیدن به جای پارک خودرو باقی مانده بود که صف خودروهای مسافر بر شخصی نظرم را جلب کرد؛ به واقع گویی ویروس کرونا نابود شده چرا که نه تنها رانندگان مسافر از ماسک استفاده نکرده بودند بلکه شاهد آن بودم که برخی خودروها با ظرفیت کامل از ایستگاه پذیرش مسافر خارج میشوند!
ناخودآگاه یاد صحبتهای معاون کل وزارت بهداشت در سفرش به استان همدان افتادم که عنوان میکرد همدان در مهار ویروس کرونا موفق عمل کرده و نگرانی ما از حضور مسافران استانهای دیگر در همدان است.
ایرج حریرچی با بیان اینکه کسانی که به مسافرت میروند از ساکنان استانهای وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند و به استانهایی که وضعیت بهتری دارند مسافرت میکنند، گفت: در این زمینه همدان در انتخابهای اول قرار دارد.
گردشگری میتواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند و استان را تحت تأثیر قرار داد دهد وی با بیان اینکه ما متوجه صنعت گردشگری و منافع استانها هستیم اما همین موضوع میتواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند و استان را تحت تأثیر قرار داد دهد، گفت: در این فاز بیماری مداخلات محدود و ضعیف هیچ تأثیری ندارد و باید حداقل سطح متوسط و شدید باشد.
گذشته از صحبتهای معاون کل وزارت بهداشت سخنان استاندار همدان نیز موید این واقعیت است که نقش مسافران در شیوع ویروس کرونا در استان همدان قابل کتمان نیست.
استاندار همدان با بیان اینکه تا ۲۳ خردادماه آمار مبتلایان کرونا در استان همدان در کمترین سطح ممکن در کشور بود و بستریها از ۱۰ نفر تجاوز نمیکرد و فوتیها نیز در روز بیشتر از دو نفر نبود، گفت: این موفقیت در حالی صورت گرفت که مراودات ما با استانقم بالا بود اما آن را کنترل کردیم.
سیدسعید شاهرخی با بیان اینکه در ماههای بعد مردم خوزستان که خوشبختانه و در ایام کنونی متأسفانه مقصد گردشگری آنها همدان است وارد استان همدان شدند و مراودات با استانهایی که وضعیت شیوع کرونا در این استانها قرمز بود صورت گرفت؛ گفت: متأسفانه طی یک ماه اخیر شرایط تغییر کرد و آمار در استان همدان سه برابر شد.
مهاجرتهای تابستانی از خوزستان ادامه دارد اما با اجرای پروتکلهای بهداشتی این مسئله را مدیریت خواهیم کرد استاندار همدان با قدردانی از مردم خواستار تداوم همکاری مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی شد و گفت: مهاجرتهای تابستانی از خوزستان ادامه دارد اما با اجرای پروتکلهای بهداشتی این مسئله را مدیریت خواهیم کرد.
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا استان همدان نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام شده اگر ۹۵ درصد مردم از ماسک استفاده کنند تأثیر آن در پیشگیری از ابتلاء به کرونا بیشتر از واکسن است، گفت: افراد بدون ماسک دشمن سلامت جامعه هستند و صحبت کردن با فرد بدون ماسک به استقبال مرگ رفتن و مبتلا شدن است.
اسدالله ربانی مهر استفاده از ماسک را نشانه داشتن فرهنگ بالا، حس مسئولیت پذیری و احترام به حقوق شهروندان دانست و گفت: با افزایش آمار مبتلایان به کرونا و زیانهای شدید این بیماری در حوزههای مختلف بالاخص حوزه اقتصادی و تا زمانی که واکسن این بیماری کشف نشود بهترین راه برای در امان ماندن و کاهش آمار مبتلایان به کرونا استفاده از ماسک و در کنار آن رعایت فاصله فیزیکی است.
ماسک زدن باید به یک فرهنگ ملی تبدیلی شود
وی با بیان اینکه با این دلایل مطرح شده و برای عبور از این بحران و این بیماری خطرناک موضوع مهم ماسک زدن باید به یک فرهنگ ملی تبدیلی شود و ماسک زدن برای همه یک امر واجب و ماسک نزدن یک جرم اجتماعی و بی احترامی به حقوق دیگران تلقی شود، گفت: ماسک زدن در کنار فاصله گذاری فیزیکی و رعایت بهداشت فردی اصلی ترین و تنهاترین روش مقابله با کرونا در شرایط فعلی است که همه متخصصان علم پزشکی توصیه میکنند و حتی رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مقام کشور بر اساس همین استدلالهای متخصصین و با هدف حفظ سلامتی مردم جامعه در جلسات مختلف این موضوع مهم را تاکید میکنند.
وی گفت: ما باید زنجیره انتقال این ویروس خطرناک را با رعایت موارد اشاره شده پاره کنیم و اجازه ندهیم کادر درمانی بیش از این درد و سختی شرایط فعلی را تحمل کنند.
گذشته از ضرورت استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی آنچه از صحبتها بر میآید اینکه حضور مسافران و گردشگران در استان همدان به شیوع ویروس کرونا دامن زده و اگر به روزهای باقی مانده تابستان هم توجه کنیم در ۲ ماه باقی مانده به طور حتم با حضور گسترده مسافران در همدان روبرو خواهیم بود بنابراین باید تا دیر نشده برای مدیریت این وضعیت فکری کرد.
محدودیتهای یک هفتهای برای کنترل اوضاع هر چند شاید درست باشد اما آنچه به بحران در استان همدان دامن زده بی توجهی مردم و شهروندان این استان نیست بلکه شاید بتوان علت را در مسافرپذیری همدان یافت.
بر همین اساس به نظر میرسد مسئولان دست اندرکار باید تا دیر نشده فکری به حال قضیه کنند وگرنه نه تنها آمار مبتلایان به کرونا در همدان فروکش نخواهد کرد بلکه شاید به جایی برسیم که نباید رسید.
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