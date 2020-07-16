تسهیلات مشاغل خانگی استان همدان ۱۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، احمد توصیفیان از ابلاغ سهم تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی استان همدان نزد بانکهای عامل توسعه تعاون و رفاه کارگران در سال جاری خبر داد و گفت: سهم تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و به محض ابلاغ با عاملیت بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
احمد توصیفیان در ادامه به ابلاغ ۶۳ هزار میلیون ریال اعتبار مشاغل خانگی در سال جاری اشاره کرد و گفت: همانند مدت مشابه قبل اولویت پرداخت تسهیلات به طرحهای پشتیبانی که منطبق با ظرفیتها و اولویتهای استان است، خواهد بود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اظهار کرد: سال گذشته تعداد یک هزار و ۳۲۵ مجوز مشاغل خانگی صادر شد که از این تعداد ۱۶۲ مورد مربوط به مجوزهای پشتیبان بود.
وی گفت: همچنین سال گذشته از اعتبار مشاغل خانگی مبلغی معادل ۵۸ هزار میلیون ریال جذب شده که بیشترین پرداختی اعتبار سال ۹۸ به طرحهای پشتیبان مشاغل خانگی به مبلغ ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال بوده است.
توصیفیان در ادامه افزود: با توجه به شیوع و گسترش بیماری کرونا و تاکید بر کم کردن مراجعات به ادارات فرایند صدور مجوزهای مشاغل خانگی در استان همدان به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد و درصدد هستیم در فرایند معرفی تعداد دفعات مراجعه حضوری متقاضیان به بانکهای عامل را به حداقل برسانیم.
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