به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلال مرادی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان با ابراز خرسندی از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در استان همدان با تعامل خوب هیئتهای اجرایی و نظارت گفت: بعد از انتخابات در سه حوزه انتخابیه از داوطلبین شکایت داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه پرونده مجلس یازدهم به خوبی در استان همدان بسته شد اما به خاطر فوت عیسی جعفری؛ نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ، انتخابات در میاندورهای مجلس و همراه با انتخابات ریاست جمهوری، برگزار خواهد شد، گفت: سال گذشته از ۲۷ مرحله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرحله الکترونیکی و رایانهای برگزار شد.
مرادی با اشاره به اینکه مراحل از ثبتنام تا احراز هویت به صورت الکترونیکی برگزار شد، افزود: حتی امکان بررسی الکترونیک را هم داشتیم اما اینکه انتخابات سال آینده غیرحضوری باشد تاکنون بستر آن فراهم نشده است.
وی در خصوص دلایل افت مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم بیان کرد: طبق گفته جامعهشناسان و نخبگان سیاسی وضعیت معیشت مردم عامل افت مشارکت در انتخابات بوده است.
مرادی با اشاره به اینکه به خاطر وضعیت معیشت مردم با افت مشارکت مواجه شدیم، گفت: این افت مشارکت هم به مسائل خارجی و تحریم و هم به مدیریت در داخل که میتوانست بهتر باشد، مربوط بود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در انتخابات مجلس همت هیئتهای اجرایی و عوامل اجرایی بر اجرای قانون بود، افزود: در انتخابات مجلس موضوع ورود پولهای کثیف طبق قانونی که وجود داشت بسیار کم شد اما برخی موارد را شاهد بودیم و پروندههایی هم تشکیل شد.
وی گفت: تخریب رقیب یکی از مسائل بود که در انتخابات مجلس شاهد آن بودیم که گاهی این تخریب باعث تخریب چهره نظام میشد که امیدواریم در انتخابات آتی شاهد این موضوع نباشیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اشاره به اینکه گاهی در قانون نواقصی وجود دارد و به همین خاطر مواردی از تخلفات دیده میشود، افزود: خوشبختانه در استان همدان برای برگزاری انتخابات رویکرد تغییر کرده و روند خوبی وجود دارد به طوری که در حوزه انتخابات مجلس از سوی مجریان رضایت داشتیم و امیدواریم این رویکرد ادامه داشته باشد.
مرادی با بیان اینکه ۱۳۹ پرونده تخلفات انتخاباتی در انتخابات مجلس یازدهم در محاکم قضائی تشکیل که برخی بررسی شده و برخی در حال بررسی است، افزود: گاهی برخی از پروندهها در انتخابات بعد تأثیرگذار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
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