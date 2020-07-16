رعایت حجاب و عفاف به عنوان یک تکلیف الهی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی روز پنجشنبه در همایش حجاب و عفاف در اراک، با اشاره به تلاش دشمنان اسلام و جوامع غربی نسبت به کمرنگ کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جهان اسلام اظهار کرد: مردم باید بیش از گذشته نسبت به توطئه‌های دشمنان در این حوزه هوشیار باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع عفاف و حجاب مردم باید با دولت و دستگاه‌های فرهنگی همسو شوند.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان مرکزی از جمله دلایل برخی آسیب‌های اجتماعی در جامعه رعایت نکردن عفاف و حجاب می‌باشد که مانع رشد و تعالی جامعه اسلامی است.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: بی‌توجهی به فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین عفت و حیا، علت افول اخلاق در بسیاری از کشورها قلمداد شده است.

وی افزود: رسانه‌ها از اقشار مهم جامعه و تأثیرگذار بر افکار عمومی به شمار می‌روند که باید حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داده و به صورت هنرمندانه ابعاد مختلف اهمیت عفاف و حجاب را در جامعه تبیین و ترویج سازند.