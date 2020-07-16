آژیر خطر کرونا در مازندران نواخته شد/ بستری شدن ۱۱ کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سید عباس موسوی رئیس این دانشگاه اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۷ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری و ۱۸۷ نفر ترخیص شدند.

وی شمار بیماران بستری شده را بیش از هزار و ۱۶۷ نفر اعلام کرد و با اشاره به اینکه ۷۰ درصد شهرهای استان در وضعیت قرمز قرار دارند، از اعمال محدودیت‌های جدید در استان و ممنوعیت کسب و کارهای پرریسک و دارای خطر خبر داد و افزایش شمار بیماران را نگران کننده دانست.

همچنین سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز با اشاره به بستری بودن ۲۲۸ بیمار کرونایی اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ بیمار جدید شناسایی شدند که ۱۱ بیمار بستری شده کودک هستند.

وی با بیان اینکه در مازندران زنگ خطر وضعیت قرمز به صدا درآمده است، خواستار رعایت مسائل بهداشتی شد.

همچنین طبق اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در مازندران، اقامه نماز جمعه در ۱۲ شهر پرخطر استان برای پیشگیری از شیوع کرونا برای فردا لغو شده است.

از چند روز گذشته برای پیشگیری از شیوع کرونا فعالیت صنوف پرریک نظیر تالارهای پذیرایی در استان ممنوع شده است.