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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۷

موسوی:

پیگیری اجرای پروژه های مشترک با همسایگان اولویت وزارت خارجه است

پیگیری اجرای پروژه های مشترک با همسایگان اولویت وزارت خارجه است

سخنگوی وزارت خارجه پیگیری اجرای پروژه‌های ضروری در مناطق مرزی بویژه پروژه‌های مشترک با همسایگان را از جمله اولویت‌های دولت و وزارت امور خارجه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی امروز (پنج شنبه) در در دیدار با استاندار اردبیل مرزی بودن استان اردبیل را مزیتی برای استان و کشور دانست و گفت: ایران دارای ۱۵ کشور همسایه بوده که استفاده از این مزیت در غلبه بر تحریم‌ها مؤثر بوده و خواهد بود.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم با استفاده از فرصت‌های مرزی و جهش صادرات در راستای کاهش اثرات تحریم و توسعه اقتصادی اقدام کنیم.

وی پیگیری اجرای پروژه‌های ضروری در مناطق مرزی بویژه پروژه‌های مشترک با همسایگان را از جمله اولویت‌های دولت و وزارت امور خارجه عنوان و نسبت به پیگیری پروژه‌های استان اردبیل برای اجرا طبق پیش‌بینی‌های انجام شده قول مساعد داد.

کد مطلب 4975735

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