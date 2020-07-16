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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۲

دادستان نوشهر:

آزادسازی ۸۰ هکتار از اراضی ملی در نوشهر کلید خورد

آزادسازی ۸۰ هکتار از اراضی ملی در نوشهر کلید خورد

نوشهر- دادستان نوشهر گفت: ۸۰ هکتار از اراضی ملی نوشهر که تبدیل به شهرک تفریحی و توریستی شده بود، آزادسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علی پور عصر پنجشنبه در حاشیه آزادسازی اراضی ملی معروف به شرکت جیسا اظهار داشت: امروز حدود دو هکتار از این اراضی ۸۰ هکتاری آزاد شد و بقیه این اراضی تصرف شده نیز آزاد می‌شود.

وی افزود: طرح آزادسازی این اراضی ملی با همت یگان حفاظت منابع طبیعی و دادستانی انجام شد و با اجرای این طرح، بزرگترین آزادسازی اراضی منابع طبیعی در استان عملیاتی و محقق می‌شود.

اراضی معروف به زمین‌های جیسا اوایل انقلاب با هدف اجرای طرح کشت و صنعت واگذار شده بود که نه تنها در آن طرحی اجرا نشد بلکه با قطعه بندی تبدیل به شهرک‌های تفریحی شده است.

کد مطلب 4975736

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
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      چرا به عدم اجرای احکام خصوصا احکام حقوقی آن هم احکام ساده حقوقی مانند الزام به اجرای تعهد سازندگان یا فروشندگان آپارتمان ها و... در دادگستری نوشهر ترتیب اثر داده نمی شود...
    • بهرام IR ۰۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
      0 0
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      دست شما درد نکند، هرجا جلوی ضرر را بگیرید سود است، این نوع موارد بسیار زیاد است ،

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