آزادسازی ۸۰ هکتار از اراضی ملی در نوشهر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علی پور عصر پنجشنبه در حاشیه آزادسازی اراضی ملی معروف به شرکت جیسا اظهار داشت: امروز حدود دو هکتار از این اراضی ۸۰ هکتاری آزاد شد و بقیه این اراضی تصرف شده نیز آزاد می‌شود.

وی افزود: طرح آزادسازی این اراضی ملی با همت یگان حفاظت منابع طبیعی و دادستانی انجام شد و با اجرای این طرح، بزرگترین آزادسازی اراضی منابع طبیعی در استان عملیاتی و محقق می‌شود.

اراضی معروف به زمین‌های جیسا اوایل انقلاب با هدف اجرای طرح کشت و صنعت واگذار شده بود که نه تنها در آن طرحی اجرا نشد بلکه با قطعه بندی تبدیل به شهرک‌های تفریحی شده است.