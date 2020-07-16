تشویق مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی نیازمند همکاری سمن ها است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه مشارکتهای مردمی سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت استان کردستان، ضمن قدردانی از مشارکت سازمانهای مردم نهاد که در ایام شیوع کرونا تا امروز در امر اطلاع رسانی، پیشگیری و مقابله با این ویروس یاریگر دانشگاه بودهاند، اظهار کرد: تداوم همکاری ظرفیتهای مردمی و مشارکتهای جامعه محور در امر آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بیماری کرونا ضروری است.
وی با اشاره به نقش آفرینی سمنها در اجرای برنامههای مبارزه با بیماری کرونا، افزود: سازمانهای مردم نهاد در حوزههای مختلف از توانمندی بالایی برخوردار هستند و مشارکت حداکثری آنها در ترغیب مردم به قرنطینگی، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در این شرایط الزامی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه اقدامات ارزنده سمنها در بحران کرونا کمتر از جهادگران سلامت نیست، بیان کرد: در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا در استان کردستان سمنها با ظرفیت بالای خود اقدامات چشمگیری همراه با جهادگران سلامت انجام دادند که قابل ستایش است.
مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در این جلسه با اشاره به فعالیت چشمگیر سمنهای مردمی در سه فاز مختلف جهت مقابله با بیماری کرونا، عنوان کرد: توسط اکیپ سازمانهای مردم نهاد در ایام شیوع کرونا در فاز اول که از ۲۰ اسفند سال گذشته مقارن با شیوع کرونا در استان شروع شد ۸۱۱ اکیپ، فاز دوم ۲۱۱ اکیپ و فاز سوم که از هشتم خرداد ماه امسال تاکنون شروع شده ۱۶۰ اکیپ به اطلاع رسانی، آموزش و توزیع اقلام بهداشتی و نحوه استفاده از آن در سطح محلات و مساجد استان پرداختهاند.
بهرام کندایی از فعالیت ۲۰ سازمان مردم نهاد فعال در حوزه سلامت در خصوص آموزش و مبارزه و اطلاع رسانی ویروس کرونا و همکاری مداوم با دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبرداد و گفت: در این ایام با تشکیل گروههای مجازی با همت سازمانهای مردم نهاد، ایجاد کمپین من ماسک میزنم و کمپین نه به مراسم عروسی و عزا اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.
رئیس دبیرخانه کار گروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در خصوص مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا توسط کارگزاران سلامت را ارائه داد و به بیان اقدامات صورت گرفته در راستای مصوبات جلسه پیشین پرداخت.
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