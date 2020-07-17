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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۱

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد؛

پرداخت۱۴ میلیارد ریال تسهیلات خسارت کرونا در مرکزی

پرداخت۱۴ میلیارد ریال تسهیلات خسارت کرونا در مرکزی

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تاکنون ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به منظور جبران خسارت ناشی از کرونا به مشاغل آسیب دیده از کرونا استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آبایی هزاوه روز پنجشنبه در حاشیه نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد نیز از محل منابع داخلی بانک‌های این استان به ۱۱۰ واحد آسیب دیده از کرونا در استان پرداخت شده‌است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: از ۱۴ رسته شغلی در کشور یک میلیون واحد کسب و کار از شیوع کرونا خسارت دیدند که سهم استان مرکزی از آن ۲۱ هزار واحد با ۶ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال بوده است.

آبایی هزاوه گفت: در سامانه کارا سه هزار و ۱۰۳ واحد کسب و کار با پنج هزار و ۸۰۳ نفر اشتغال از استان مرکزی ثبت نام کرده که پرونده آن‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی بررسی و به بانک‌های عامل معرفی شدند.

به گفته وی تاکنون ۲ هزار و ۶۹۹ مورد از این درخواست‌ها در شعب بانک‌های استان در حال بررسی است و ۱۷۴ نفر نیز تسهیلات دریافت کردند.

کد مطلب 4975746

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