پرداخت۱۴ میلیارد ریال تسهیلات خسارت کرونا در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آبایی هزاوه روز پنجشنبه در حاشیه نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد نیز از محل منابع داخلی بانکهای این استان به ۱۱۰ واحد آسیب دیده از کرونا در استان پرداخت شدهاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: از ۱۴ رسته شغلی در کشور یک میلیون واحد کسب و کار از شیوع کرونا خسارت دیدند که سهم استان مرکزی از آن ۲۱ هزار واحد با ۶ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال بوده است.
آبایی هزاوه گفت: در سامانه کارا سه هزار و ۱۰۳ واحد کسب و کار با پنج هزار و ۸۰۳ نفر اشتغال از استان مرکزی ثبت نام کرده که پرونده آنها از سوی دستگاههای اجرایی بررسی و به بانکهای عامل معرفی شدند.
به گفته وی تاکنون ۲ هزار و ۶۹۹ مورد از این درخواستها در شعب بانکهای استان در حال بررسی است و ۱۷۴ نفر نیز تسهیلات دریافت کردند.
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