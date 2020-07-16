سرپرست جدید فدراسیون پزشکی - ورزشی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی حکمی دکتر محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب کرد.

در ابلاغ دکتر مسجدی آمده است:"با توجه به تعهد و تجربه جناب عالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب می شوید.

شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید.

توفیق روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم."

ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۵ تیرماه جاری به پایان رسید و روند قانونی برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون در حال پیگیری می باشد. مسجدی از کاندیداتوری ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی انصراف داده است.