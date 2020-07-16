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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۰

امام جمعه گناوه:

شورای نگهبان با صلابت به وظایف خود عمل می‌کند

شورای نگهبان با صلابت به وظایف خود عمل می‌کند

گناوه- امام جمعه گناوه گفت:شورای نگهبان یکی از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که نقشی بی نظیر و برجسته در کشور دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در دیدار با اعضای دفتر نظارت انتخابات شورای نگهبان شهرستان گناوه به مناسبت ۲۶ تیرماه روز شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان یکی از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که نقشی بی نظیر و برجسته در کشور دارد و وظیفه آن رعایت شرع و قانون و تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع اسلامی که بسیار مهم و اساسی است.

امام جمعه گناوه افزود: شرع و قانون خط قرمز ما است و در تمام عرصه‌ها باید هم قانون و هم حدود و ثغور شرعی رعایت شود که از توصیه‌های مورد تاکید رهبری به همه دست اندر کاران نیز همین است.

حجت الاسلام رکنی حسینی یادآور شد: امروز شورای نگهبان به وظایف خود در حیطه قانون و شرع عمل می‌کند و قطعاً افرادی نیز در داخل کشور و یا دشمنان خارجی مخالفت‌هایی با این نهاد مقدس می‌کنند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات با قانون و شرع و عدم مغایرت این مصوبات با شرع و قانون را عهده دار هستند و وظیفه دیگر آنها تفسیر قانون اساسی است.

وی بیان کرد: در طول ۴۰ سال که از عمر این نهاد مقدس می‌گذرد همواره مورد هجمه‌ها و بی انصافی‌هایی از سوی افراد مختلف و دشمنان گرفته است ولی هیچ گاه از وظایف خود کوتاهی نکرده و به راه خود با صلابت ادامه داده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ نهادی مبرا از نقد نیست گفت: نقدها و انتقادات نباید باعث تخریب و همراه با جوسازی‌ها و تبلیغات مسموم که خلاف قانون و شرع است باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: جایگاه برجسته شورای نگهبان در قانونی اساسی با اصل‌های متعدد بیان شده است و این نهاد مقدس مورد حمایت و هدایت امام (ره) و امروز نیز مورد تأیید و حمایت رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه گناوه با تقدیر از تلاش‌های اعضای دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان گناوه اضافه کرد: دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان گناوه در برگزاری انتخابات مختلف با تعامل، وحدت و همدلی با سایر عوامل انتخابات تلاش وافر داشته‌اند که قابل تقدیر و مایه مباهات است.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: تلاش‌های اعضای دفتر نظارت شورای نگهبان در شهرستان که در این عرصه با امانت داری و صداقت تلاش می‌کنند قابل تقدیر است و وجود این نیروهای دلسوز، فهیم و پاکدست و پرتلاش در شهرستان گناوه از نعمت‌های خداوند در این شهرستان است.

وی گفت: در دفتر شورای نگهبان باید کوشید تقوا رعایت شود و آبروی مؤمنان که نزد خداوند از حرمت کعبه بالاتر است حفظ شود.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: با تعهد و دلسوزی که دفتر شورای نگهبان شهرستان گناوه وجود دارد وظیفه خود را به نحو احسنت در گذشته با مدیریت خوب آقای جلال پور و در حال حاضر نیز آقای رئوفی انجام داده‌اند و انتخابات شهرستان همیشه در ناحیه نظارت و اجرایی با وحدت و همدلی زبانزد است.

وی گفت: در این برهه حساس مشکلات و تهدیدها و تحریم‌ها و برخی از ضعف مدیریت‌ها باعث نگرانی‌هایی شده که به فضل الهی، رهنمودهای رهبری، وحدت و همدلی و همراهی از این مشکلات نیز مانند سختی‌های گذشته با پیروزی عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و ضرورت استفاده از ماسک گفت: همه باید برای قطع زنجیره انتقال ویروس منحوس کرونا و حفظ سلامت خود و دیگران به توصیه‌ها پزشکی به ویژه در استفاده از ماسک توجه و عنایت ویژه داشته باشند.

امام جمعه گناوه گفت: مقام معظم رهبری نیز به استفاده از ماسک تاکید فرمودند و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

خدانظر رئوفی مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در دیدار با امام جمعه گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه کرد.

کد مطلب 4975778

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