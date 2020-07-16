شورای نگهبان یاریگر دستگاه قضا در مقابله با حل مشکلات جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، عصر امروز در دیدار با رئیس دفتر شورای نگهبان یزد به مناسبت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان در طول چهار دهه فعالیت در موضوعات مختلف، منشأ اثر و برکت برای کشور در چارچوب تشخیص و عمل به مصالح عمومی در ذیل وظایف اساسی خود بوده است.

وی در تبیین جایگاه و نقش این شورا عنوان کرد: کلمه شورا مبنای قرآنی دارد و نگهبان هم که لفظی با مسما و به معنای مراقبت و پاسداری است.

دهشیری با اشاره به رسالت‌های شورای نگهبان در قانون اساسی عنوان کرد: نظارت بر قانون گذاری از دو جهت نظارت قانونی و شرعی یعنی تطابق آن با قانون اساسی و از سوی دیگر انطباق آن با اصول و احکام شرعی از رسالت‌های سنگین این شورا است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه شورای نگهبان در طول سال‌های فعالیت خود سدی محکم در برابرافراد نفوذی به بدنه حاکمیتی نظام بوده است، تصریح کرد: گرچه این شورا در طول این سال‌ها مورد تحریم و هجمه‌های بسیاری از سوی دشمنان داخلی و عوامل آن در داخل قرار گرفته اما هیچگاه از وظایف خود کوتاهی نکرده و تحت تأثیر لومه لائمین قرار نگرفته است.

دهشیری به فعالیت‌های مشترک دستگاه قضا و دفتر نظارت شورای نگهبان در استان اشاره کرد و افزود: دستگاه قضا استان آمادگی لازم را جهت همراهی این شورا در حوزه‌های مختلف شرح وظایف محوله را دارد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع گزارشات مردمی سجام در قوه قضائیه افزود: ناظرین شورای نگهبان می‌توانند به ارائه گزارشات مردمی یاریگر دستگاه قضا در مقابله با فساد و حل مشکلات جامعه باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در این بازدید با اهدای لوح یادبودی از فعالیت‌های دفتر نظارت شورای نگهبان در استان تقدیر کرد.