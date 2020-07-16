به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی با سه مسئله خیلی مهم روبه‌رو است، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است که کاملاً از بتن حوزه علمیه و روحانیت وارد صحنه کارزار شده است و سطح مدیریت آن، کل کشور را در بر می‌گیرد لذا یک فرصت و ابزار بسیار مهمی را مهیا کرده است تا جایی که هیچ کدام از نهادهای تبلیغی چنین ظرفیتی را در اختیار نداشته اند.

وی با اشاره به عمق مأموریت و حوزه تأثیرگذاری سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دومین مسئله مهم این نهاد، افزود: سومین مساله مهمی که سازمان تبلیغات باید به آن توجه کند کیفیت سرویس دهی به مخاطب خود است که به نظر می‌رسد سازمان تبلیغات اسلامی در بخش اول یعنی احاطه به سطوح استحفاضی خود مشکلی ندارد اما در کیفیت ارائه خدمت برای رسیدن به اهداف خود نیازمند تحول است که عوامل متعددی در این زمینه تأثیرگذار است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل در خصوص کیفیت ارائه خدمات سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیت نیروی انسانی است که در هر جایی این ظرفیت حرف اول را می‌زند، بیان داشت: به هر میزان در یک سازمان نیروی انسانی بازسازی و بهسازی شود شاهد اثرگذاری و پیشرفت بیشتری در آن مجموعه خواهیم بود.

وی با بیان این مطلب که چنانچه یک سازمان در بحث نیروی انسانی و برنامه ریزی مناسب عمل کند، به اشکال مختلف بودجه آن نیز تأمین خواهد شد، عنوان کرد: از یک طرف توجه خیران و مردم به سازمان تبلیغات همان تبلیغ سنتی است اما از طرف دیگر رسالت‌ها و فعالیت‌های دیگری به این سازمان محول شده است که بسیار مهم و لازم و ضروری است که در واقع توجه به این برنامه‌ها و فعالیت‌های نیازمند اعتبار و هزینه است ضمن اینکه اعتبارات دولتی سال‌ها است که ثابت مانده و افزایش پیدا نکرده است.

امام جمعه کرمان افزود: فعالیت‌های سازمان تبلیغات با نگاه جهادی انجام می‌شود و تلاش بر این است که از حداقل اعتبارات بیشترین استفاده و راندمان را داشته باشد و قطعاً با این نگاه برکات و اثرگذاری کار نیز بیشتر می‌شود.