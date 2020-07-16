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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۹

معاون تبلیغات اسلامی کشور:

پدیده اقتصاد و فرهنگ در کشور ناشناخته مانده است

پدیده اقتصاد و فرهنگ در کشور ناشناخته مانده است

کرمان - معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از ناشناخته ماندن پدیده اقتصاد و فرهنگ گفت: باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی عصر پنجشنبه در دیدار با محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کرمان دارای ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف است و از آن به عنوان استان نخبگان نام برده می‌شود، افزود: علیرغم وجود این ظرفیت‌ها در استان اما متأسفانه کرمان در زمینه زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت‌های فرهنگی مرتبط با حوزه دین ضعیف عمل کرده است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی می‌تواند میان اقتصاد و فرهنگ ارتباط برقرار کرده و در این زمینه نقش آفرینی کند.

حجت الاسلام حریزاوی بیان داشت: متأسفانه در خصوص پدیده اقتصاد و فرهنگ به صورت عملیاتی فعالیت قابل توجهی انجام نشده است و همچنان در واقع پدیده اقتصاد و فرهنگ در کشور ناشناخته مانده است لذا باید در این زمینه برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی انجام شود.

کد مطلب 4975791

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 0
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      اصلاح رفتارهای اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف، صرفه جویی ارزی، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف سوخت، آبادانی و حفاظت از محیط زیست و منابع آب. حفاظت از ثروت های عمومی و... باید از طریق مردم انجام شود.
    • علی IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 0
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      به مردم آموزش بدهن تا چه کار کنن تا رفتارهای اقتصادیشان و سبک زندگی شان به رشد و توسعه کشور و بی اثر کردن تحریم ها و مبارزه با گرانی ها کمک کند. به مردم آگاهی بدهیم چگونه کمک کنند مشکلات اقتصادی حل بشه

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