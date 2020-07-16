به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی عصر پنجشنبه در دیدار با محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کرمان دارای ظرفیتهای عظیمی در حوزههای مختلف است و از آن به عنوان استان نخبگان نام برده میشود، افزود: علیرغم وجود این ظرفیتها در استان اما متأسفانه کرمان در زمینه زیرساختها از جمله زیرساختهای فرهنگی مرتبط با حوزه دین ضعیف عمل کرده است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی میتواند میان اقتصاد و فرهنگ ارتباط برقرار کرده و در این زمینه نقش آفرینی کند.
حجت الاسلام حریزاوی بیان داشت: متأسفانه در خصوص پدیده اقتصاد و فرهنگ به صورت عملیاتی فعالیت قابل توجهی انجام نشده است و همچنان در واقع پدیده اقتصاد و فرهنگ در کشور ناشناخته مانده است لذا باید در این زمینه برنامهریزی جدی و عملیاتی انجام شود.
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