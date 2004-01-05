جايگاه سايپا انتهاي جدول نيست

ناصر شيردل هافبك تيم استقلال اهواز در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود : مسوولان باشگاه استقلال اهواز طي هفته گذشته بازيكنان را از نظر روحي رواني براي بازي مقابل سايپا آماده كرده اند و به لطف خدا در اين خصوص مشكلي وجود ندارد و حوادث هفته گذشته را به فراموشي سپرده ايم.

وي در ادامه گفت : مربيان تيم بويژه آقاي حجازي در طول هفته تمرينات شاداب و پر نشاطي را براي تيم تدارك ديدند تا بازيكنان علاوه بر مرور كارهاي تاكتيكي از نظر روحي رواني نيز به شرايط ايده آل دست يابند.

شيردل افزود : سايپا نيز تيم خوب و جواني دارد كه جايگاه آن در انتهاي جدول نيست و اين مساله كار ما را مشكل خواهد ساخت و كسب پيروزي را دشوار مي كند اما ما تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا علاوه بر پيروزي دراين مسابقه و كسب سه امتياز آن موقعيت خود را در جدول رده بندي بهبود بخشيم.