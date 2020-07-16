عملکرد مطلوب مراکز نگهداری بهزیستی گیلان در ایام کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه بهزیستی در فرمانداری رشت با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در کشور، اظهار کرد: متأسفانه شیوع ویروس کرونا این مشکلات را تشدید کرده است.

وی با بیان اینکه بهزیستی گیلان با توجه به پوشش چهار هزار و ۵۰۰ فرد نیازمند در معرض خطر، افزود: در ایام شیوع ویروس کرونا در برخی از مراکز نگهداری معلولان که توانایی فراگیری نکات آموزشی وجود ندارد به بهترین شکل از آنها نگهداری شد و ما حتی یک فوتی ناشی از کرونا در مراکز نگهداری خود نداشتیم.

مدیرکل بهزیستی گیلان در ادامه با اشاره به مشارکت و همکاری خیران، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، گفت: تاکنون با مشارکت و همکاری این نهادها پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک و مساعدت به بهزیستی شده است.

وی با بیان اینکه تهیه مسکن برای مددجویان تحت یکی از اولویت‌های سازمان بهزیستی است، ادامه داد: ساخت هر واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش با زیربنای ۷۰ تا ۹۰ متری حدود ٩٠ میلیون تومان هزینه دارد که سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان را بلاعوض به مددجویان پرداخت و مابقی هزینه نیز با مشارکت خیران و سایر نهادها هزینه می‌شود.

نحوی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ واحد مسکونی در رشت در حال ساخت است، بیان کرد: در مجموع برای ساخت این واحدهای مسکونی دو میلیارد تومان هزینه ساخت شده که تا پایان سال تحویل و واگذار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نفر در گیلان در نوبت دریافت مستمری هستند، گفت: سهم شهرستان رشت از این تعداد دو هزار و ۵۰۰ نفر است.