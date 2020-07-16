ثبت نام ۲۰۰۰ راننده ایلامی برای دریافت تسهیلات کرونا

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو هزار و ۱۵۷ فعال بخش حمل و نقل جادهای شامل رانندگان و شرکته ای حمل و نقل برای دریافت وام شش و ۱۲ میلیون تومانی در سامانه کارا ثبت نام کرده و به بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات معرفی شدهاند.
وی گفت: در راستای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری اعم از رانندگان اتوبوسی، مینی بوسی، سواری، شرکتهای حمل و نقلی که در ایام شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند میتوانند از تسهیلات کرونا بهره مند شوند.
وی افزود: اطلاع رسانی برای بهرمند شدن از وامهای شش میلیونی و ۱۲ میلیون تومانی از طریق تشکلها و انجمنهای صنفی بخش حمل و نقل بار و مسافر برون شهری انجام شده و رانندگان میتوانند با مراجعه به سامانه کارا به آدرس kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام گفت: وام شش میلیون تومانی برای رانندگان بین شهری و وام ۱۲ میلیون تومانی برای شاغلان در شرکتهای حمل و نقل با سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده است.
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