امیدوار به ماندن در لیگ برتر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی گلگهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر اظهار کرد: من هنوزم کاملاً به آینده تیم گل گهر سیرجان باورم دارم.
وی ادامه داد: هیئت مدیره با استعفای من موافقت نکرد و خواستند که برگردم و انگیزهایم برای کار چندین برابر شده است.
جلالی گفت: با بچهها صحبت کردم و تمرینات را شروع کردیم، انگیزه بچهها خوب است به هر حال شش بازی پیش رو داریم و میتوانیم خودمان را در لیگ برتر حفظ کنیم.
سرمربی تیم گل گهر سیرجان بیان کرد: بازی فردا حساس و مهم است من از تیمم خواستم سعی کنند با آرامش بازی کنند.
وی گفت: بازی با پیکان را علی رغم اینکه بازی برتری داشتیم فقط به خاطر اینکه آرامش نداشتیم و بچهها بیش از حد نگران بودند واگذار کردیم.
جلالی ادامه داد: وقتی گل خوردیم حتی نگرانی بچهها چندین برابر شد و در نتیجه موقعیتهای خوبی را از دست میدادیم. من از بچهها خواستم در کمال آرامش بازی کنند. در بازی حساس و مهم فردا مهمترین مسألهای که میتواند ما را از این شرایط خارج کند آرامش بچهها است.
جلالی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اینکه امید به آینده را چطور میبینید و آیا گل گهر در لیگ برتر میماند؟ پاسخ داد: ما قطعاً با تمام وجودمان به کارمان باور، اطمینان و اعتقاد داریم و ان شاالله در این فصل موفق میشویم.
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