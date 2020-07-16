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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۵

سرمربی تیم گل‌گهر سیرجان:

امیدوار به ماندن در لیگ برتر هستیم

امیدوار به ماندن در لیگ برتر هستیم

سیرجان - سرمربی تیم گل‌گهر سیرجان با اشاره به اینکه با تمام وجود به کارمان باور، اطمینان و اعتقاد داریم، گفت: در شش بازی پیش رو می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که در لیگ برتر بمانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی گل‌گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر اظهار کرد: من هنوزم کاملاً به آینده تیم گل گهر سیرجان باورم دارم.

وی ادامه داد: هیئت مدیره با استعفای من موافقت نکرد و خواستند که برگردم و انگیزهایم برای کار چندین برابر شده است.

جلالی گفت: با بچه‌ها صحبت کردم و تمرینات را شروع کردیم، انگیزه بچه‌ها خوب است به هر حال شش بازی پیش رو داریم و می‌توانیم خودمان را در لیگ برتر حفظ کنیم.

سرمربی تیم گل گهر سیرجان بیان کرد: بازی فردا حساس و مهم است من از تیمم خواستم سعی کنند با آرامش بازی کنند.

وی گفت: بازی با پیکان را علی رغم اینکه بازی برتری داشتیم فقط به خاطر اینکه آرامش نداشتیم و بچه‌ها بیش از حد نگران بودند واگذار کردیم.

جلالی ادامه داد: وقتی گل خوردیم حتی نگرانی بچه‌ها چندین برابر شد و در نتیجه موقعیت‌های خوبی را از دست می‌دادیم. من از بچه‌ها خواستم در کمال آرامش بازی کنند. در بازی حساس و مهم فردا مهم‌ترین مسأله‌ای که می‌تواند ما را از این شرایط خارج کند آرامش بچه‌ها است.

جلالی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اینکه امید به آینده را چطور می‌بینید و آیا گل گهر در لیگ برتر می‌ماند؟ پاسخ داد: ما قطعاً با تمام وجودمان به کارمان باور، اطمینان و اعتقاد داریم و ان شاالله در این فصل موفق می‌شویم.

کد مطلب 4975814

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