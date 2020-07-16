امیدوار به ماندن در لیگ برتر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی گل‌گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر اظهار کرد: من هنوزم کاملاً به آینده تیم گل گهر سیرجان باورم دارم.

وی ادامه داد: هیئت مدیره با استعفای من موافقت نکرد و خواستند که برگردم و انگیزهایم برای کار چندین برابر شده است.

جلالی گفت: با بچه‌ها صحبت کردم و تمرینات را شروع کردیم، انگیزه بچه‌ها خوب است به هر حال شش بازی پیش رو داریم و می‌توانیم خودمان را در لیگ برتر حفظ کنیم.

سرمربی تیم گل گهر سیرجان بیان کرد: بازی فردا حساس و مهم است من از تیمم خواستم سعی کنند با آرامش بازی کنند.

وی گفت: بازی با پیکان را علی رغم اینکه بازی برتری داشتیم فقط به خاطر اینکه آرامش نداشتیم و بچه‌ها بیش از حد نگران بودند واگذار کردیم.

جلالی ادامه داد: وقتی گل خوردیم حتی نگرانی بچه‌ها چندین برابر شد و در نتیجه موقعیت‌های خوبی را از دست می‌دادیم. من از بچه‌ها خواستم در کمال آرامش بازی کنند. در بازی حساس و مهم فردا مهم‌ترین مسأله‌ای که می‌تواند ما را از این شرایط خارج کند آرامش بچه‌ها است.

جلالی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اینکه امید به آینده را چطور می‌بینید و آیا گل گهر در لیگ برتر می‌ماند؟ پاسخ داد: ما قطعاً با تمام وجودمان به کارمان باور، اطمینان و اعتقاد داریم و ان شاالله در این فصل موفق می‌شویم.