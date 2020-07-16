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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۳۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان خبر داد؛

برگزاری برنامه‌های عید غدیر با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

برگزاری برنامه‌های عید غدیر با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

خرم‌آباد- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری ویژه برنامه‌های عید غدیر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قدرتی امروز پنج شنبه در حاشیه جلسه برگزاری ویژه برنامه‌های عید غدیر در لرستان، اظهار داشت: این برنامه‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان برگزار می‌شوند.

وی با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد که ادارات مختلف استان و شهرستان کار فضا سازی در سطح شهرها را انجام دهند، عنوان کرد: این امر از سوی ادارات، هیئت‌های مذهبی و کنشگران فعال انقلابی عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه همچنین یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تجلیل از سادات توسط ادارات و هیئت‌های مذهبی بود، افزود: پویش طبخ و توزیع غذا در بین مردم در روز عید غدیر از دیگر مصوبات و برنامه‌های مدنظر است.

حجت الاسلام قدرتی، بیان داشت: برگزاری جشن‌های خیابانی با محوریت هیئت‌های مذهبی شهرستان و استان یکی دیگر از برنامه‌های پیش بینی شده در روز عید غدیر خواهد بود.

کد مطلب 4975816

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