به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قدرتی امروز پنج شنبه در حاشیه جلسه برگزاری ویژه برنامه‌های عید غدیر در لرستان، اظهار داشت: این برنامه‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان برگزار می‌شوند.

وی با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد که ادارات مختلف استان و شهرستان کار فضا سازی در سطح شهرها را انجام دهند، عنوان کرد: این امر از سوی ادارات، هیئت‌های مذهبی و کنشگران فعال انقلابی عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه همچنین یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تجلیل از سادات توسط ادارات و هیئت‌های مذهبی بود، افزود: پویش طبخ و توزیع غذا در بین مردم در روز عید غدیر از دیگر مصوبات و برنامه‌های مدنظر است.

حجت الاسلام قدرتی، بیان داشت: برگزاری جشن‌های خیابانی با محوریت هیئت‌های مذهبی شهرستان و استان یکی دیگر از برنامه‌های پیش بینی شده در روز عید غدیر خواهد بود.