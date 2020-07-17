ضرورت ایجاد بازارچه صنایع دستی در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله یارمحمدی روز جمعه در حاشیه بازدید از خانه‌های تاریخی بروجرد گفت: صنایع دستی بروجرد کم از صنایع دستی دیگر شهرهای کشور ندارد؛ نزدیک به ۶۰ نوع صنایع دستی در بروجرد فعال بودند که در حال حاضر ۴۰ نوع صنایع دستی سنتی فعال هستند که فعال‌ترین آن صنایع فلز و صنعت ورشو سازی است.

وی با بیان اینکه توجه و تکمیل حوزه گردشگری بدون در نظر گرفتن صنایع دستی کاری نیمه تمام است، ادامه داد: مشکلی که وجود دارد نبود بازارچه صنایع دستی است که در گذشته مکانی در این رابطه بود اما زمین آن متعلق به آموزش و پروش بود و این محل به دلایلی تعطیل شد و هر کدام از هنرمندان متفرق شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد تاکید کرد: در حال حاضر از اعضای شورای شهر و شهرداری بروجرد تقاضا داریم ایجاد بازارچه صنایع دستی بروجرد جدی گرفته شود چون این مسئله هم از لحاظ اشتغال نقش دارد و هم حلقه مهم گردشگری عرضه صنایع دستی است.