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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۵۹

فرماندار رشت:

نگاه ها در حوزه فعالیت های بهزیستی نباید دولتی باشد

نگاه ها در حوزه فعالیت های بهزیستی نباید دولتی باشد

رشت- فرماندار رشت با اشاره به اینکه نگاه های به حوزه بهزیستی نباید دولتی باشد، گفت: نیازمند جلب مشارکت های مردمی و خیران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه بهزیستی در فرمانداری رشت با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی، اظهار کرد: این سازمان با خدمات خود وظیفه الهی را برای ما ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه ایثارگری بهترین درسی بود که از جنگ هشت سال دفاع مقدس آموختیم، گفت: بعد از جنگ و امروز نیز باید همین روحیه ایثارگری را برای ارائه خدمت به نیازمندان داشته باشیم.

فرماندار رشت در ادامه با اشاره به اینکه هر جا مشارکت و حضور مردم پررنگ‌تر باشد موفقیت و تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود، افزود: باید از ظرفیت مردم و خیران برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به نیازمندان بهره گیری شود.

وی با بیان اینکه اگر در بهزیستی نیز نگاهمان فقط دولتی باشد یقیناً با اهداف خود فاصله خواهیم داشت، بیان کرد: باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که در جامعه تنها نبوده همه یک اجتماع هستیم و در کنار هم زندگی می‌کنیم.

فتح اللهی با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز به واسطه فعالیت اصحاب رسانه سطح آگاهی مردم رخدادهای روزانه بیشتر شده است، تصریح کرد: این سطح از آگاهی از مشکلات جامعه سبب شده تا انتظارات مردم از بهزیستی بالا رود لذا باید بسترساز حضور مردم باشیم و در این مسیر باید از توانمندی و ظرفیت نمایندگان مجلس شهرستان رشت نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه برای جذب اعتبارات ملی در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها باید از ظرفیت نمایندگان بهره گیری شود، ادامه داد: در حوزه بهزیستی نیز نگاه ما نباید تنها به همین هفته بسنده شود باید از فرصت طلایی خدمت به مردم استفاده کنیم.

کد مطلب 4975822

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