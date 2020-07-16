نگاه ها در حوزه فعالیت های بهزیستی نباید دولتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه بهزیستی در فرمانداری رشت با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی، اظهار کرد: این سازمان با خدمات خود وظیفه الهی را برای ما ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه ایثارگری بهترین درسی بود که از جنگ هشت سال دفاع مقدس آموختیم، گفت: بعد از جنگ و امروز نیز باید همین روحیه ایثارگری را برای ارائه خدمت به نیازمندان داشته باشیم.

فرماندار رشت در ادامه با اشاره به اینکه هر جا مشارکت و حضور مردم پررنگ‌تر باشد موفقیت و تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود، افزود: باید از ظرفیت مردم و خیران برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به نیازمندان بهره گیری شود.

وی با بیان اینکه اگر در بهزیستی نیز نگاهمان فقط دولتی باشد یقیناً با اهداف خود فاصله خواهیم داشت، بیان کرد: باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که در جامعه تنها نبوده همه یک اجتماع هستیم و در کنار هم زندگی می‌کنیم.

فتح اللهی با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز به واسطه فعالیت اصحاب رسانه سطح آگاهی مردم رخدادهای روزانه بیشتر شده است، تصریح کرد: این سطح از آگاهی از مشکلات جامعه سبب شده تا انتظارات مردم از بهزیستی بالا رود لذا باید بسترساز حضور مردم باشیم و در این مسیر باید از توانمندی و ظرفیت نمایندگان مجلس شهرستان رشت نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه برای جذب اعتبارات ملی در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها باید از ظرفیت نمایندگان بهره گیری شود، ادامه داد: در حوزه بهزیستی نیز نگاه ما نباید تنها به همین هفته بسنده شود باید از فرصت طلایی خدمت به مردم استفاده کنیم.